Compatibilidad de Razer Kishi

Android: Samsung Galaxy S8 / S8 + / S9 / S9 + / S10e / S10 / S10 + / Note 8 / Note 9 / Note 10 / Note 10+, Google Pixel 2/2 XL / 3 / 3XL / 4 / 4XL, y otros celulares con Android 7.0 Nougat o supérieur

iOS: iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max, iPhone XR / XS / XS Max, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone 6/6 Plus

Razer ha revelado el controlador universal Kishi en el CES 2020, sin lugar a dudas con un ojo puesto in the emergencia de servicios of streaming of video juegos como Google Stadia. El controlador transforma cualquier celular moderno – el iPhone desde el iPhone 6 y casi cualquier Android que use Nougat o superior – en una especie of Nintendo Switch. Desde luego, tiene toda la pinta de ser un controlador serio, con buenos botones, joysticks análogos y D-pads.

El controlador ha sido diseñado por Razr y la compañía especializada in gamepads para dispositivos móviles Gamevice. Según Razr, funciona correctamente con casi cualquier juego que soporte controladores físicos.

El Razer Kishi se conecta al celular utilizando la conexión Apple Lightning en el caso del iPhone o USB-C en el caso de Android para garantizar la jugabilidad con la menor latencia posible (los controladores Bluetooth siempre añaden un pequeño, casi imperceptible retraso). La conexión también soporta la carga pasiva del teléfono mientras juegas si tienes el controlador conectado a un cargador USB.

Kishi funciona con the mayoría de los juegos that hay available for iOS y Android, incluyendo emuladores of juegos retro como Retroarch así como juegos modernos como Fortnite. L’embargo sur les péchés, la clarification du contrôle va être un ser parfait pour le disfrutar des services de streaming des vidéos de Google Stadia, Microsoft Project xCloud ou Nvidia GeForce NOW. Con un gamepad así podrás usar cómodamente a videojuegos de PC ou Xbox durante horas.

El diseño es bueno, como se puede ver en estas dos fotografías:

Frontal del Razr Kishi, plegado. (Crédit d’image: Razer)

Parte trasera del Razr Kishi, plegado. (Crédit d’image: Razer)

Aunque el Kishi no el primer controlador de este tipo, el diseño es bastante mejor que cualquier otro dispositivo similar actual – sobre todo cuando está plegado. Razer también es famosa por la calidad de sus components y, lo mejor, este gamepad es compatible con un gran número de celulares.

Pas de foin precio por ahora pero el predecesor del Kishi – el Razer Junglecat – cuesta $ 99, lo that probablemente es un buen indicador del coste. Según Razer, saldrá durante el comienzo de 2020.

Entre esto y el Alienware’s UFO Concept, está claro que la Nintendo Switch está creando escuela.

