Razer, voici les écouteurs sur le thème Pokémon avec des maisons en forme de Poké Ball

Razer a lancé une édition spéciale de ses écouteurs sans fil Hammerhead True Wireless sur le thème Pokémon en Chine. Jaune et avec un Pikachu stylisé sur la tête de chaque casque, la particularité de cette édition spéciale des Razer Hammerheads est l’étui de chargement, qui prend la forme d’un PokéBall avec un bouton d’ouverture qui agit également comme un indicateur de la niveau de la batterie, changement de couleur en fonction de l’autonomie restante.

L’étui est également équipé d’une sangle pratique, utile pour attacher l’appareil au sac à dos, au sac, à la ceinture ou plus simplement pour le tenir facilement au poignet. En tant qu’entreprise spécialisée dans la création d’appareils et de technologies de jeu, les Razer Hammerhead True Wireless sont particulièrement adaptés à une utilisation pendant les sessions de jeu, garantissant une expérience audio-vidéo parfaitement synchronisée, pouvant profiter d’un son riche et détaillé.

Razer Hammerhead True Wireless Pikachu Edition, magnifique mais disponible uniquement en Chine

Les Hammerhead True Wireless Pikachu Editions conservent donc les mêmes caractéristiques que les Hammerheads standard. Ceux-ci incluent la présence de la technologie Bluetooth 5.0, la résistance à l’eau et à la sueur, la prise en charge des assistants vocaux et le contrôle tactile, il sera donc possible de gérer la lecture de la musique, de répondre aux appels ou d’interagir avec Google Assistant en faisant simplement un (ou deux , dépend de la commande) légère pression sur l’écouteur droit ou gauche. Quant à l’autonomie, ces écouteurs assurent 3 heures d’utilisation sur une seule charge, pour un maximum de 15 heures d’autonomie avec les quatre charges pouvant être obtenues à partir du boîtier de charge.

Tout est très beau. Dommage cependant que le Razer Hammerhead True Wireless Pikachu Edition ne soit disponible qu’en Chine. Ici, les ventes ont commencé le 16 avril.