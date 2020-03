RBI Baseball 20 Review: manque encore de profondeur | .

MLB Advanced Media’s RBI Baseball 20 est sorti sur consoles et cela semblait être le moment idéal. Les sports du monde réel étant annulés à travers le monde en raison de COVID-19, les fans ont très peu de possibilités de découvrir leurs sports préférés. Pour beaucoup, cela a signifié se tourner vers les jeux vidéo, et à première vue, le RBI Baseball ressemble à un parfait substitut du monde réel. En fin de compte, RBI Baseball 20 joue comme un titre PlayStation 2 mal fait.

Graphiquement, RBI Baseball 20 semble approximatif, et il est évident que le jeu ne s’est pas beaucoup amélioré au cours de ses précédentes itérations. Il est difficile de faire la distinction entre les visages de chaque joueur sur le terrain, et chaque stade a la même apparence. Les animations des personnages sont sur pilotis et buggy avec des joueurs coupant à travers l’environnement et les uns aux autres au hasard. Cela devient incroyablement choquant avec le temps passé avec RBI Baseball, et les joueurs ont tous un effet de vallée effrayant et inquiétant pour leurs mouvements et leurs visages.

Il existe plusieurs modes de jeu, et le seul qui est vraiment amusant est le Home Run Derby. Il s’agit d’un mode de jeu de type tournoi contre des joueurs contrôlés par ordinateur. C’est assez amusant de toucher autant de circuits que possible, tout en améliorant le mécanisme de frappeur du jeu. Les autres modes de jeu ne sont que des parties de baseball régulières et c’est malheureusement là que RBI Baseball 20 s’effondre.

Les commandes modernes de tangage sont assez intéressantes dans la mesure où les joueurs peuvent choisir différents styles et directions de tangage. Le pitch n’est pas aussi compliqué que dans des jeux comme MLB The Show, mais il est utilisable. Battre d’autre part est un gâchis. Le RBI Baseball a peu de perception de la profondeur pendant le frappé, il est donc difficile de bien balancer le temps. Au lieu de cela, battre donne l’impression que la chance revient à la chance dans un jeu normal (Home Run Derby est différent en ce sens que les joueurs ont la possibilité de swing autant de fois qu’ils le souhaitent pour obtenir leur swing juste).

D’autres mécanismes de jeu ne fonctionnent tout simplement pas comme ils le devraient dans RBI Baseball 20. Amener les joueurs à voler des bases ou à se déplacer plus loin après une balle est exaspérant. Il semble y avoir un retard dans la saisie de ces actions qui devraient être des décisions en une fraction de seconde. Beaucoup de mécanismes en jeu ne sont pas non plus très bien expliqués par RBI Baseball 20 et doivent être compris à la volée.

Une option intéressante que RBI Baseball 20 offre aux joueurs est la possibilité de choisir entre jouer avec des commandes classiques ou modernes. Les commandes classiques sont les commandes simplifiées des anciens jeux de baseball RBI, tandis que les commandes modernes permettent plus d’options pour le frappeur et le tangage. Les contrôles classiques peuvent aider à rendre le jeu moins déroutant, mais les animations sont encore moins impressionnantes pour ces contrôles que la version moderne. Alors que le bâton et le tangage à l’aide des commandes classiques, les joueurs ont tendance à flotter sur le sol lorsqu’ils sont déplacés plutôt que de bouger leurs jambes. Cette expérience est profondément troublante et troublante, même si elle est plus simple à utiliser que le style plus récent.

En fin de compte, RBI Baseball 20 est une expérience frustrante pour quiconque essaie d’y jouer. Le jeu souffre d’une mécanique de jeu et de visuels problématiques. Ce jeu ne peut même pas être recommandé comme un bon gaspilleur de temps, car de nombreux joueurs en deviendront fatigués en quelques heures. À moins que les joueurs n’aient absolument besoin de leur dose de baseball, leur argent serait mieux dépensé pour autre chose que RBI Baseball 20.

RBI Baseball 20 est disponible pour Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Android. Un code Nintendo Switch a été fourni aux fins de cet examen.