Real Madrid vs Barcelone en direct: comment regarder El Clásico en ligne ce week-end

Avec seulement deux points séparant les deux équipes dans le tableau de la Liga et seulement 13 matchs restants, l’épreuve de force El Clasico de ce week-end semble incontournable – ne manquez pas une seconde de l’action en suivant notre guide de diffusion en direct Barcelone vs Real Madrid.

En deuxième place et à l’issue de la confrontation de haut niveau de la Liga dimanche après une défaite cuisante en Ligue des champions à domicile contre Man City, la pression semble être exercée sur Zinedine Zidane et le Real Madrid.

Real Madrid vs Barcelone en direct – où et quand

Le Real Madrid contre Barcelone est connu sous le nom d’El Clasico et c’est la plus grande rivalité de la Liga. La dernière édition a lieu dimanche à l’Estadio Santiago Bernabéu de Madrid avec un coup d’envoi à 21h00 CET heure locale. Qu’un départ à 20h GMT au Royaume-Uni et un coup d’envoi à 15h HE, 12h PT aux États-Unis et un départ à 7h AEDT lundi matin pour ceux qui cherchent à se connecter depuis Down Under.

Cela dit, Barcelone connaît une crise de blessures défensive majeure qui pourrait les rendre vulnérables à l’arrière. Les arrières latéraux de premier choix Sergi Roberto et Jordi Alba sont tous deux blessés, tandis que Gerard Pique est douteux pour le choc. Le Real tentera sans aucun doute de profiter de ce match à domicile au Bernabeu, mais il n’a pas toujours été en mesure de frapper la marque cette saison et n’a pas réussi à marquer à pas moins de huit reprises.

Le score semble moins problématique pour l’équipe de Barcelone, Lionel Messi mettant fin à une sécheresse relative de quatre matchs en empochant tous les buts de Barcelone sauf un lors de leur victoire 5-0 sur Eibar samedi dernier. Ce match a vu la signature choc de Martin Braithwaite faire ses débuts encourageants sur le banc, en marquant deux buts et en laissant de côté les souvenirs qu’il s’agissait autrefois d’un joueur qui a lutté à Middlesbrough.

Regardez tout le drame El Clasico se dérouler avec notre guide de diffusion en direct Real Madrid vs Barcelone ci-dessous.

Utilisez un VPN pour regarder le Real Madrid contre Barcelone: ​​diffuser en direct El Clasico depuis l’extérieur de votre pays

Plus bas sur cette page, vous découvrirez comment regarder le Real Madrid contre Barcelone à El Clasico dans de nombreux pays du monde, y compris le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l’Australie. C’est même gratuit dans certains endroits! Vous pouvez généralement vous connecter à la télévision ou en ligne.

Mais si vous allez regarder la Liga en ligne depuis l’étranger sur la même chaîne ou le même service que chez vous, vous découvrirez rapidement un obstacle – le blocage géographique. Cela signifie qu’il est peu probable que vous puissiez regarder un flux Madrid vs Barca comme d’habitude – à moins que vous n’utilisiez un VPN. Ces morceaux de logiciels utiles sont fiables, fiables et totalement légaux, vous permettant d’accéder à votre couverture locale de la Liga sans recourir à des sites de streaming douteux.

Un réseau privé virtuel est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un endroit complètement différent (c’est-à-dire un endroit qui est de retour dans votre pays d’origine).

Et c’est ExpressVPN qui domine le tout. Nous pouvons le dire en toute confidentialité car nous en avons testé tellement. Il est rapide, sûr et super facile à télécharger et à utiliser. De plus, il est compatible sur les ordinateurs portables, mobiles, tablettes, consoles Apple TV, Smart TV … la liste est longue.

Découvrez Express VPN et bénéficiez de 3 mois gratuits sur un forfait annuel ainsi que 49% de réduction sur le prix habituel. Il a également d’autres utilisations pratiques, comme contourner le blocage de sites Web dans certains bureaux, écoles et même dans certains pays. Et, en raison de ses tunnels cryptés, ExpressVPN vous gardera généralement plus sûr et plus anonyme en ligne.

Comment diffuser le Real Madrid vs Barcelone en direct au Royaume-Uni

Il est plus facile que jamais de regarder le Real Madrid contre Barcelone au Royaume-Uni, grâce à Premier Sports. Dimanche, le nouveau site de retransmission en direct de La Liga diffusera El Clasico en intégralité et Premier Sports est disponible pour les clients de Sky TV à partir de seulement 5,99 £ par mois pour sa chaîne dédiée à LaLiga TV. La couverture est assez simple et passera directement à l’action à 20h GMT.

Alternativement, vous pouvez obtenir LaLiga TV avec Premier Sports 1 et Premier Sports 2 pour seulement 9,99 £ sur Sky et Virgin Media. Ces packages complets incluent également l’accès à l’application de streaming Premier Player du réseau et vous permettront également d’accéder à la couverture en direct de la Serie A et de l’Eredivisie néerlandaise. Si vous ne souhaitez que l’accès en streaming, vous pouvez obtenir un package Premier Player autonome qui comprend tout cela pour le même prix de 9,99 £ par mois.

Si vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder El Clásico comme ci-dessus, ne vous inquiétez pas des géo-bloqueurs sur votre compte – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Comment regarder El Clasico: US Real Madrid vs Barcelona en direct détails

Le spécialiste international des sports de télévision payante BeIN Sport a le droit de diffuser le football espagnol de la Liga jusqu’en 2024, y compris El Clasico dimanche. Donc, si vous avez un abonnement, vous pouvez le regarder et via l’application BeIN Sports Connect.

Si vous ne le faites pas, vous pouvez profiter d’une grande valeur Accord de 10 $ sur Sling TV cela vous donnera un mois d’accès au service et vous permettra de regarder le Real Madrid contre Barcelone pour le prix d’une bière hipster. Choisissez entre l’offre World Sport de Sling TV pour une couverture en anglais ou optez pour son équivalent en espagnol. Vous pouvez également accéder au football de la Liga et diffuser Madrid vs Barca via FuboTV.

Le coup d’envoi de ce choc des grands rivaux espagnols est à 15h HE, 12h PT aux États-Unis.

Comment diffuser en direct le Real Madrid contre Barcelone au Canada

Tout comme au sud de la frontière, BeIN Sports est l’endroit où toute l’action de la Liga sera présentée au Canada cette saison. Voilà donc l’application BeIN Sports Connect sur mobile.

Si vous ne souhaitez pas vous abonner à BeIN, FuboTV est le fournisseur exclusif de services de diffusion de football en direct de la Liga du service de streaming.

Bien sûr, si vous êtes à l’extérieur du Canada, vous pouvez suivre l’itinéraire VPN ci-dessus et vous connecter avec une connexion BeIN ou Fubo tout de même.

Le coup d’envoi de ce match crucial au Canada est 15 h HE et 12 h HP.

El Classico en direct: regardez le Real Madrid contre Barcelone en Australie

Si vous avez envie de regarder le football espagnol de haut vol Down Under, vous devrez être abonné à beIN Sport qui a obtenu des droits de couverture en direct exclusifs sur la Liga pour cette saison.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas, car vous pouvez également vous abonner à beIN en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois après avoir profité d’un essai GRATUIT de deux semaines.

Le coup d’envoi pour le Real Madrid vs Barcelone est à 7h00 AEDT lundi matin.

Comment regarder Madrid vs Barca à El Clasico depuis la Nouvelle-Zélande

D’un simple coup d’œil au reste de cet article, vous pouvez probablement deviner qui présente le football de la Liga en Nouvelle-Zélande. C’est vrai … nos vieux amis BeIN Sports.

En Nouvelle-Zélande, il en coûte à partir de 19,78 $ par mois pour accéder à la télévision, à un ordinateur portable ou à un mobile.

C’est un coup d’envoi à 8h NZST lundi matin pour ceux qui cherchent à se connecter depuis la Nouvelle-Zélande.

Comment diffuser toute l’action en ligne directement sur votre téléviseur

La possibilité de diffuser en direct tout le football sur votre téléphone ou votre tablette est indéniablement utile – vous n’avez pas à manquer un seul objectif, même si vous n’êtes pas à la maison. Mais si vous souhaitez diffuser le football d’Internet sur votre téléviseur, il peut être utile de prendre une boîte de streaming. Consultez notre guide des meilleurs lecteurs multimédias en streaming, où les goûts d’Apple TV, Roku et Amazon Fire sont tous inclus.

