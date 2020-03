Réalité augmentée: rencontrez les artistes qui créent l’avenir de la narration

Un nombre restreint mais croissant d’artistes combinent les technologies émergentes avec la créativité pour rendre le monde plus lumineux. Ces illustrateurs, designers et sculpteurs numériques pensent que la réalité augmentée (RA) a le potentiel de débloquer de nouvelles formes de narration et d’expression de soi. C’est un pari audacieux, et les artistes à qui j’ai parlé n’attendent pas pour voir si l’avenir qu’ils imaginent se réalisera – ils le créent.

Vous avez entendu dire que la RA sera transformatrice. Vous l’avez vu en action partout, de l’application iOS Measure à Pokémon GO. Mais une application largement inexplorée de la RA, jusqu’à récemment, est l’art de la réalité augmentée.

Déclenchée en partie par la sortie d’outils de conception comme Reality Composer et Adobe Aero, ainsi que par des initiatives comme Today at Apple AR[T] Labs et promenades immersives dans les Apple Stores du monde entier, les artistes en ont pris note.

Voici ce qu’ils font.

Heather Cathleen Dunaway Smith

Pendant son séjour en tant que technicienne multimédia chez Apple, Heather Cathleen Dunaway Smith a découvert le potentiel créatif de la technologie. Elle a étudié le multimédia interactif par désir de raconter des histoires qui ont créé un dialogue entre l’art et le public, plutôt qu’un monologue. «Des illustrations réactives favorisent de vraies relations avec les membres du public et les ouvrent à des liens émotionnels plus profonds», dit-elle. “Pour moi, l’art concerne ces liens.”

Aujourd’hui, les illustrations de Heather repoussent les limites de la réalité augmentée, en ajoutant des éléments interactifs et des expériences immersives. Mais la planification commence toujours sur papier. Les plans deviennent des esquisses numériques et les esquisses inspirent les ressources 3D créées dans Blender. Ces ressources sont importées dans Adobe Aero, Artivive ou Unity pour ajouter une interaction à une scène.

«La RA est particulièrement efficace pour permettre aux gens d’essayer différentes perspectives et réalités. L’illusion de proximité rend le travail vraiment percutant. Les expériences qui semblent se produire dans votre espace physique immédiat semblent automatiquement personnelles et émotionnellement puissantes. Si la pièce répond vraiment au public, cela leur donnera un sentiment d’agence et d’appropriation de l’œuvre. La frontière entre l’art et le public est floue, conduisant à une connexion émotionnelle plus profonde. »

Andrew Wilson

Andrew Wilson a commencé à expérimenter la calligraphie traditionnelle à l’encre sur papier il y a six ans. Instagram l’a amené au lettrage numérique avec Procreate sur un iPad Pro. Une fois qu’il a commencé, il n’y avait pas de retour en arrière.

Le lettrage numérique a permis à Andrew d’intégrer l’animation dans son travail avec les outils d’animation de RoughAnimator et Procreate. AR a ouvert un tout nouveau monde.

«J’aime créer des lettres d’une qualité tangible; quelque chose qui crée l’illusion de la profondeur en utilisant la lumière et l’ombre. Il y a environ un an, j’ai commencé à voir des gens expérimenter la réalité augmentée à l’aide de Slide AR, une application simple qui vous permet d’organiser des fichiers PNG et GIF dans un espace 3D. Pour moi, cela semblait être un excellent moyen d’étendre les éléments 3D que j’avais déjà essayé d’apporter à mon travail. »

Bien que l’AR soit un nouveau médium, Andrew s’inspire des techniques de lettrage traditionnelles comme la peinture d’enseignes, les graffitis et le fileteado, un style de peinture argentin. «Je veux toujours créer quelque chose qui a du poids et de la texture. Je veux que tout mon travail donne l’impression qu’il pourrait être entre vos mains », ajoute-t-il. “Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais avec chaque morceau j’apprends quelque chose de nouveau. J’ai un besoin insatiable que chaque pièce se sente encore plus «réelle» que la précédente. »

Susi Vetter

Pour Susi Vetter, créer en RA apporte un peu de magie au quotidien. Ce qui a commencé comme une expérimentation pour jouer et s’amuser est devenu une partie de son flux de travail. Elle illustre et anime maintenant à l’aide de Procreate, Photoshop et After Effects. Ses œuvres prennent vie avec Artivive, Adobe Aero et la plate-forme Spark AR de Facebook.

«Il y a ce moment magique où vous modifiez ou améliorez le monde physique avec quelque chose de virtuel – c’est la tension avec laquelle j’aime travailler en RA et ce sur quoi je me concentre dans mon processus. J’aime passer d’un dessin au crayon dans le monde physique à une œuvre d’art finie en RA. Je me demande ce que la couche AR fait à l’art physique, quels sont les différents aspects qu’elle ajoute, comment elle peut surprendre ou choquer et rendre l’œuvre complète. Lors de la création d’une pièce avec AR, j’aime à la considérer comme une partie nécessaire de l’œuvre d’art et non pas de la décoration. »

Susi a découvert un niveau de partage et de collaboration sur les idées dans la communauté AR qu’elle est rarement vu dans les nouvelles technologies. En fin de compte, elle espère que l’enthousiasme des artistes contribuera à la croissance de médiums encore plus immersifs. “Le développement qui me passionne le plus est la réalité mixte et la réalité améliorée, où la partie virtuelle de l’expérience artistique n’est plus limitée à un petit appareil comme un téléphone ou une tablette.”

Matthew Rey Treece

Matthew Rey Treece a commencé à créer des mondes fantastiques des années avant que des outils comme ARKit d’Apple ne soient disponibles. Ses rendus 3D vifs mélangés à la photographie de paysage ont combiné un amour de l’exploration urbaine avec VJing pour les artistes de glitch hop, dubstep et EDM. Au cours des six derniers mois, son flux de travail a été transformé grâce à l’évolution du matériel et des logiciels qui ont rendu la réalité augmentée accessible aux créateurs indépendants. «J’ai été attiré par la réalité augmentée par le désir de voir la manifestation de mon imagination fusionner avec notre réalité physique dans un format partageable», dit Matthew.

En parcourant les montagnes du Colorado, Matthew cherche des endroits où il imagine qu’une sculpture en AR conviendrait. Il capture la scène et utilise Cinema 4D et Adobe Dimension sur son Mac pour créer une sculpture. Son iPhone et son iPad font de l’art une réalité grâce à Adobe Aero.

“La création de sculptures AR à grande échelle et leur placement dans des endroits auxquels vous ne vous attendez pas ont un impact sur les sentiments des gens qui les voient en déclenchant des réponses” Qu’est-ce que c’est? “Et” Comment cela se passe-t-il? “. Les yeux et le cerveau recherchent constamment de nouvelles entrées visuelles, formes, couleurs et conceptions. La RA nous permet de «gratter cette démangeaison» et de faire des expériences artistiques immersives que les gens veulent explorer jusqu’à ce qu’ils le découvrent. »

Nadine Kolodziey

«La VR est une expérience très singulière centrée sur la personne portant les lunettes», explique Nadine Kolodziey, une artiste visuelle et illustratrice basée à Berlin. «Avec la RA, la communauté peut être incluse et cela ajoute à notre façon de communiquer. Au cours de mon processus de conception, je pense beaucoup aux gens qui «utilisent» l’art. Nous passons du spectateur ou du visiteur à l’utilisateur, ce qui fait une énorme différence. »

Nadine compare le monde de la RA à l’esprit du Far West. Les normes sont incertaines et tout change. Les développements se produisent si rapidement que tout est possible. Aujourd’hui, Nadine utilise Unity et Adobe Aero, et fait également partie de la communauté croissante d’artistes qui conçoivent des expériences Instagram comme des filtres faciaux AR avec Spark AR.

«La magie de quelque chose d’imprévisible et de nouveau rend l’AR si ludique. Il ne fait que développer son caractère, ses règles et son catalogue. Pour moi en tant que créatif, c’est le moment idéal pour explorer et suivre les développements de ce jeune média. »

Darren Booth

Après avoir travaillé en freelance pendant près de 20 ans, l’illustrateur Darren Booth s’est échoué avec des matériaux traditionnels et a décidé d’essayer un iPad. «Cela m’a ouvert un tout nouveau monde et m’a complètement redonné de l’énergie», explique Darren. «Expérimenter avec un nouvel ensemble d’outils et une variété d’applications m’a conduit organiquement à AR. J’ai réalisé rapidement que la RA a le potentiel de changer la façon dont l’art et l’illustration peuvent être utilisés. »

Darren termine actuellement une résidence de 12 semaines avec Adobe, expérimentant avec Adobe Aero. Aero est l’une des applications de pointe conçues pour rendre la conception pour la RA plus accessible. Les artistes peuvent facilement importer leurs documents et illustrations Photoshop existants dans un monde 3D. Il compare l’état de la réalité augmentée aujourd’hui à la musique blues ancienne, aux premiers téléviseurs et à l’iPhone 3G: des changeurs de jeu aux bords rugueux et au potentiel incroyable.

«Je suis à l’aise de travailler en 2D, et quand je trouve une idée que je veux exécuter, j’ai une bonne idée des différentes voies que je pourrais prendre pour atteindre cet objectif. Mais avec AR, ces chemins ne sont pas encore clairs. C’est très excitant d’avoir à nouveau des phases de découverte, surtout en cas d’échec. Je suis tellement curieux de savoir comment créer quelque chose que je n’ai jamais créé auparavant. “

Repousser les limites

Le temps et l’expérience conduisent à de meilleurs outils, et de meilleurs outils permettent aux créateurs d’exprimer leurs idées et leurs sentiments de manière plus facile. C’est pourquoi les artistes sont si enthousiastes de voir comment les outils de création et de partage AR continueront d’évoluer. Ceux qui adoptent tôt la RA ont la possibilité de laisser leur empreinte sur l’avenir de la créativité.

Parmi les artistes à qui j’ai parlé, deux opportunités clés sont devenues un refrain commun: le besoin d’outils avec une barrière à l’entrée plus faible et de plateformes plus efficaces pour partager les œuvres d’art AR avec un large public.

Les grandes entreprises comme les petits studios ont reconnu le besoin d’outils à la fois puissants et accessibles. Reality Composer et Adobe Aero d’Apple ont fixé des attentes quant à ce qui est possible aujourd’hui, et des outils tels que Slide AR et Artivive ont suscité l’intérêt de la communauté créative. Mais les artistes doivent toujours utiliser des solutions de contournement intelligentes et accepter des limitations lors de la création d’expériences. Une connaissance approfondie de la modélisation 3D est souvent requise pour tout sauf pour les scènes simples. Ces barrières peuvent décourager les artistes émergents.

Instagram est devenu la plate-forme préférée pour partager l’art AR. Les artistes publient des enregistrements d’écran et des démos de leurs créations et expériences. Ces vidéos sont efficaces, mais omettent l’interactivité d’une véritable expérience AR. À ce jour, il n’existe aucune plateforme sociale populaire pour partager des fichiers USDZ ou prévisualiser des modèles 3D. L’AR Quick Look d’Apple sur le Web est le premier petit pas vers une solution omniprésente.

«La seule façon pour ce médium de se découvrir est par de nombreux artistes qui créent des œuvres», explique Heather Cathleen Dunaway Smith. «Je suis vraiment ravi de voir émerger de nouveaux logiciels faciles à utiliser. Ce type de création artistique devrait être accessible à tous. »

