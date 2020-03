Realme 6: analyse, caractéristiques et avis

Alors que la moitié du monde attend ce qui se passe avec la pandémie de coronavirus (COVID-19), le rythme des lancements de produits technologiques ne diminue pas de la part des industriels, qui continuent de présenter leurs nouvelles créations. S’il y a quelques jours à peine, c’est Xiaomi qui a montré ses Mi 10 et Mi 10 Pro attendus, cette fois c’est son vrai compatriote qui prend le relais pour donner naissance à la prochaine série de terminaux.

Le realme 6 c’est un de ces appareils qui, comme on le voit, sait que c’est l’enfant de son temps: front pratiquement clair dans son intégralité, à l’exception d’un petit “menton” en bas; une caméra pour selfies intégrée à l’écran, comme une perforation dans son coin supérieur gauche; un arrière avec un ton dégradé qui montre des reflets différents en fonction de la lumière; et un appareil photo, également dans ce domaine, composé de quatre objectifs pour offrir une polyvalence photographique remarquable.

Ainsi, c’est un smartphone qui joue tous les bâtons nécessaires pour pouvoir se mesurer aux principaux terminaux du marché dans sa gamme de prix que l’on peut trouver en ce moment, qui offrent un recueil de caractéristiques similaires. La question qui se pose face à une telle démonstration de gentillesse pour discerner s’il s’agit d’un appareil qui vaut la peine d’être abordé avec des intentions d’achat ou non, c’est donc dans quelle mesure – ou mal – ces comportements se comportent-ils au quotidien.

realme 6

Affichage

6.5 IPS LCD FHD +

Processeur

MediaTek Helio G90T

RAM

4,8 Go

La mémoire

64, 128 Go

Appareil photo principal

64 MP f / 1,8 + 8 MP f / 2,3 (grand angle) + 2 MP f / 2,4 (macro) + 2 MP f / 2,4 (profondeur)

Caméra frontale

16 MP f / 2.0

La batterie

4300 mAh avec une charge rapide de 30 W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales latéral

NFC

Ouais

Système

Android 10

Lancement

31 mars

Prix

À partir de 219 euros

Realme 6: un écran à apprécier

Avec ses Écran de 6,5 pouces, la première chose à garder à l’esprit avec le realme 6 est qu’il ne s’agit pas d’un petit smartphone. Il n’est pas non plus léger, car son poids total s’élève à 191 grammes, ce qui en fait, dans l’ensemble, un terminal qui pour beaucoup peut ne pas être entièrement facile à utiliser d’une seule main.

Son déverrouillage se fait via un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation, qui est suffisamment rapide et fiable pour ne pas en manquer un situé sous l’écran ou à l’arrière. De même, il existe également la possibilité d’un déverrouillage facial à l’aide de sa caméra frontale.

Malgré cela, cependant, le sentiment que l’appareil véhicule est assez bon, malgré le fait que son prix pour cela toucher plastique qui transmettent les composants dans lesquels son corps est fini. Ce n’est pas un problème, car c’est l’un des aspects qui a un impact positif sur le prix, mais il est étrange que son poids total soit si élevé sans utiliser d’autres matériaux de construction plus lourds.

Titre de l’image: Luis del Barco.

Revenant à son écran, mis en évidence de celui-ci qui est LCD IPS et qui a un Taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il n’est pas du tout courant de trouver ce type de spécification dans un terminal d’une taille identique à celui de Realme 6, il est donc apprécié que la marque l’ait choisi. Les plus enclins aux jeux vidéo le remarqueront, d’une manière très spéciale, dont l’expérience dans cet appareil sera un peu meilleure que dans d’autres de sa concurrence plus directe.

Plonger à l’intérieur est une mémoire RAM qui varie entre 4 et 8 Go et un stockage compris entre 64 et 128 Go (selon la version). Ils sont accompagnés d’un Processeur MediaTek Helio G90T que, bien que n’étant pas aussi avancé que le présent dans d’autres modèles de milieu de gamme, il suffit amplement d’offrir une expérience fluide et correcte dans l’ensemble des actions que nous pouvons réaliser avec l’appareil, de la simple consultation des réseaux sociaux même profiter de jeux exigeants.

Toutes les extrémités ci-dessus arrondies par un Batterie de 4 300 mAh avec charge rapide de 30 W. Encore une fois, il n’est pas trop fréquent de trouver des options comme celle-ci dans les fourchettes de prix du contenu, donc être en mesure de charger complètement le smartphone en une heure environ est un aspect que beaucoup apprécieront très positivement dans leur contexte quotidien.

Une polyvalence connue

Titre de l’image: Luis del Barco.

Le realme 6 répond dans sa section photographique aux exigences que les fabricants eux-mêmes ont mises sur le marché au fil du temps. Ainsi, son module arrière quad propose, en plus d’un capteur principal de 64 mégapixels, un grand angle, une macro et un capteur dédié à la mesure de la profondeur, afin que de meilleurs résultats puissent être obtenus lors d’une prise de vue en mode portrait par exemple. De son côté, le front consiste en une seule mise de 16 MP.

Les résultats que nous avons pu obtenir avec lui sont mitigés, mettant en évidence de manière très spéciale ce que le smartphone peut offrir dans des conditions de bonne lumière par rapport à ce qu’il donne lorsque celles-ci deviennent moins optimales. Ainsi, des choses comme le recadrage en mode portrait et le rendu en profondeur dans ces photos sont certainement bonnes; ou que les prises de vue avec la macro peuvent être réalisées efficacement dans pratiquement toutes les prises de vue est quelque chose qui est apprécié dans son utilisation quotidienne.

Il manque de pouvoir disposer, puisque l’agglutination des options est l’un des signes, d’un zoom optique et non numérique, qui permet d’extraire un peu plus de détails que le numérique. De même, bien que le mode portrait vous permette d’extraire des résultats corrects sur votre caméra frontale, il montre un méridien qui n’est pas l’un de ses points forts en termes de rognage net.

Il est à noter que le mode nuit, présent dans ce smartphone comme dans tant d’autres, n’offre pas de résultats qui lui permettent d’être mis en évidence au-dessus de l’utilisation de celui qui vient par défaut. S’il est vrai que dans certaines situations, il peut aider à sauver le bulletin de vote à base de granules, la vérité est que dans les situations où il devrait réellement démontrer son potentiel, il est généralement inefficace.

Le realme 6 C’est un appareil, qui se trouve dans un endroit intéressant parmi les nombreux que l’on peut trouver dans le milieu de gamme actuel pour le prix qu’il atteint. A partir d’un modèle de base proche de 200 euros, disposant d’une performance remarquable, un écran 90 Hz et des options comme NFC le placent dans un lieu privilégié, où il n’y a pas beaucoup de paris qui brillent de la même manière.