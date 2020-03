Realme 6 arrive en Espagne: caractéristiques et prix

Les écrans à 90 Hz ne semblaient réservés qu’aux équipements les plus chers, mais Realme, le constructeur appartenant au groupe BBK, a réussi à apporter ce composant marquant à l’un de ses smartphones les moins chers: le Realme 6.

Cette équipe, qui débarque en Espagne avec un prix de base de 219 euros Après avoir percé sur d’autres marchés, il est l’un des premiers à proposer les avantages de cette technologie à prix réduits. Grâce à lui, son écran IPS de 6,5 pouces (avec une résolution de 1080 x 2400 pixels) représente avec une plus grande fluidité toutes les transitions, mouvements ou animations qui se produisent dans l’interface, qui, comme on l’a vu dans d’autres équipements plus coûteux, cela a un effet très positif sur l’expérience utilisateur.

Realme 6

Realme 5

Affichage

6,5 “20: 9, IPS, FullHD + (1080p), 90 Hz

6,5 “20: 9, IPS, HD + (720p)

La taille

75 x 164 mm

76 x 164 mm

Grosseur

8,9 mm

9,3 mm

Le poids

191 grammes

198 grammes

Processeur

Hélium G90, 12 nm

Muflier 665, 11 nm

RAM

4 ou 8 Go

4 Go

La mémoire

64, 128 Go UFS 2.1 et microSD

128 Go et microSD

Appareil photo principal

64 MP f / 1.8, angulaire 8 MP f / 2.3, macro 2 MP f / 2.4 et profondeur 2 MP

12 MP f / 1.8, Wide 8 MP f / 2.2, Macro 2 MP f / 2.4 et Profondeur 2 MP

Caméra frontale

16 MP f / 2.0, perforé

13 MP f / 2.0, en encoche

La batterie

4300 mAh, charge rapide 30 W

5000 mAh, charge 10W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales latéral

Capteur d’empreinte digitale arrière

Connectivité

4G double SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, prise, microUSB, GPS, Glonass, Beidou

4G double SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, prise, microUSB, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Android 9 Pie

En plus de 90 Hz, le Realme 6 intègre également un processeur Helio G90T qui, selon le fabricant, surpasse d’autres comme le Snapdragon 712 de Qualcomm. Ce chipset, également présent dans Xiaomi Redmi Note 8 Pro, possède un processeur à huit cœurs (Cortex-A76 et Cortex-A55) et un GPU Mali G76.

Avec ledit SoC est un module de stockage de 4 Go de RAM et 64 GoBien que des versions avec 4 Go de RAM / 128 Go de stockage et 8 Go de RAM / 128 Go de stockage seront également commercialisées. Dans tous les cas, la capacité peut être augmentée à l’aide de cartes microSD.

Sur le plan photographique, Realme 6 apporte au total cinq caméras:

Appareil photo principal: 64 mégapixels, f / 1,8 et 0,8 micron pixels.

Caméra grand angle: 8 mégapixels, pixels f / 2,3 et 1,12 micron.

Caméra macro: 2 mégapixels, f / 2,4 et 1,75 micron pixels.

Chambre de profondeur: 2 mégapixels et f / 2.4.

Caméra frontale: 16 mégapixels, f / 2.0 et pixels d’un micron.

Les composants mentionnés tirent leur énergie de une batterie de 4 300 mAh qui, si nécessaire, peut être rapidement rechargée jusqu’à un maximum de 30 W. Selon le fabricant, ce système permet d’atteindre 100% de charge en 55 minutes.

Prix ​​Realme 6

Realme 6 arrivera en Espagne en deux couleurs différentes: Comet White et Comet Blue. Il peut également être acheté à trois configurations de stockage, chacun avec un prix différent:

Realme 6 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage: 219 euros.

Realme 6 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage: 249 euros.

Realme 6 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage: 279 euros.

La commercialisation débutera le 6 avril prochain sur realme.com et les distributeurs officiels (Amazon, FNAC, MediaMarkt, etc.), bien que les consommateurs qui le souhaitent pourront réserver le matériel à partir du 31 mars.

