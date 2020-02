Realme 6 et Realme 6 Pro arrivent sur le marché le 5 mars

Il y a quelques jours, nous avons découvert que 5 mars prochain le nouveau groupe intelligent de marque Realme sera officiellement annoncé pour le marché indien Realme Band. Malgré cela, certains teasers officiels ont récemment été divulgués en ligne par la société chinoise confirmant l’arrivée le 6 mars de deux nouveaux smartphones, à savoir le prochain Realme 6 et Realme 6 Pro.

Realme présentera sous peu deux nouveaux smartphones

La société chinoise a publié de nombreuses images teaser officielles en ligne qui révèlent certaines des caractéristiques techniques des deux nouveaux appareils. En partant du design, pour ces deux nouveaux modèles la société a décidé de changer le design par rapport au passé. Contrairement aux précédents Realme 5 et Realme 5 Pro qui avaient un affichage à encoche descendante, en fait, ses nouveaux Realme 6 et Realme 6 Pro nous aurons un affichage avec un trou pour le premier et un affichage avec un double trou pour le second.

Selon la société, le deuxième capteur de la variante Pro sera utilisé pour prendre des photos grand angle. Concernant spécifiquement l’affichage, nous nous retrouverons devant un panneau avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, mais pour le moment nous ne savons pas si ce sera un AMOLED ou un IPS et quelle résolution il aura.

L’arrière des deux smartphones reprendra le design du frère aîné Realme X50 Pro 5G, arrivé il y a quelques jours à titre officiel sur le marché. Il y aura en effet un caméra arrière quad placé au feu de circulation sur le côté gauche de la couverture arrière e le capteur photographique principal sera de 64 mégapixels. Nous aurons également un capteur grand angle, un téléobjectif et un capteur pour les prises de vue macro.