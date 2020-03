Realme 6 et Realme 6 Pro officiels: spécifications techniques et prix

Aujourd’hui, les nouveaux smartphones moyen-bas de gamme portant la marque Realme, ou les nouveaux, ont été présentés sous forme officielle Realme 6 et Realme 6 Pro. Ces appareils présentent de nombreuses innovations intéressantes d’un point de vue technique et de conception par rapport à leurs prédécesseurs.

Realme annonce officiellement ses nouveaux appareils de moyenne et basse portée

Comme déjà mentionné, les nouveaux appareils de la société chinoise présentent de nombreuses innovations très importantes par rapport au passé. En commençant par le design, la partie avant change, ce qui sur les nouveaux modèles de cette année se caractérise par la présence d’un affichage avec un trou sur le côté gauche. Plus précisément, nous avons un Écran LCD avec une diagonale de 6,5 pouces en résolution FullHD + pour le Realme 6, alors que Realme 6 Pro nous avons un écran avec un double trou de 6,6 pouces toujours en résolution FullHD +. Les deux smartphones ont également un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Dans le domaine photographique, nous en avons tous deux un caméra arrière quad. Sur la version standard nous avons notamment un Capteur photographique principal de 64 mégapixels (le Samsung ISOCELL Bright GW1) avec un objectif grand angle de 8 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels. Sur la version Pro, nous avons un capteur photographique principal de 64 mégapixels, un capteur téléobjectif de 12 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels.

Les deux nouveaux smartphones diffèrent également en termes de performances. La version standard est en fait alimentée par le processeur MediaTek Helio G90T avec des réductions de mémoire de 4/6/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne. La version Pro est alimentée par le processeur Snapdragon 720G avec des réductions de mémoire de 6/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage.

Tarifs et disponibilités

Les nouveaux smartphones de marque Realme sera disponible à l’achat en Inde à partir de la prochaine 13 mars avec les prix de vente suivants:

Realme 6: 4/64 Go environ 158 €, 6/128 Go environ 183 €, 8/128 Go environ 195 €

Realme 6 Pro: 6/64 Go environ 207 €, 6/128 Go environ 219 €, 8/128 Go environ 232 €