Realme 6 Pro et X50 Pro 5G, nous avons enfin une date de lancement officielle

Nous nous posons la question depuis un certain temps: qu’est-il arrivé à realme 6 Pro? En fait, la société a présenté les nouveaux smartphones de la série 6 fin mars, realme 6 – précisément – e realme 6i. Cependant, aucune trace de la variante Pro, à tel point que quelqu’un a même spéculé que, en réalité, la nouvelle famille de smartphones de marque Realme ne comportait aucun produit phare.

Et à la place, il y a quelques instants, Realme a annoncé que realme 6 Pro sera officiellement présenté le 12 mai, avec realme X50 Pro 5G, lors d’un événement qui sera retransmis en direct sur les chaînes Facebook et YouTube de realme Italie.

realme 6 Pro, quelques-unes des fonctionnalités clés

La société a également anticipé certaines des fonctionnalités clés des deux smartphones. À partir de realme 6 Pro, cet appareil sera équipé d’un Écran LCD FullHD + IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et sera alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 720G, aidé par 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne.

Dans le secteur photographique, le smartphone implémentera un caméra quad externe avec capteur principal de 64 MP, accompagné d’un téléobjectif 12 MP avec zoom hybride 20X, d’un objectif grand angle 8 MP et d’un objectif macro 2 MP. À l’avant, l’appareil implémentera un double caméra selfie avec capteur principal Sony IMX471 16 MP combiné avec un objectif grand angle 8 MP. Android 10 et une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 30 W VOOC.

realme X50 Pro 5G, tout ce que nous savons

Passer à realme X50 Pro 5G, ce sera le premier smartphone alimenté par SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G avec technologie bimode 5G et équipé de la technologie Smart 5G, pour intercepter intelligemment le signal environnant et passer automatiquement de la 4G à la 5G.

L’appareil est équipé d’un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, il a quatre caméras avec capteur principal de 64 MP et double caméra selfie intégrée à l’écran avec objectif ultra grand angle 32 MP.

C’est tout ce qui était prévu. Pour en savoir plus, il suffit d’attendre l’événement de présentation. Nous vous rappelons que le rendez-vous est fixé au 12 mai prochain à 10h00 sur les chaînes officielles Facebook et YouTube de realme Italia!