Realme 6 Pro: images, spécifications et prix

Le Realme 5 Pro est devenu, à lui seul, l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme au rapport qualité-prix, et le Realme 6 Pro Il aspire à suivre ses traces. Grâce à une fuite récente, nous avons pu voir les premiers rendus de presse dudit smartphone, et nous avons également clairement ses spécifications.

Au niveau de la conception, le Realme 6 Pro conservera la ligne de modèle actuelle, avec des coins arrondis et un format tout écran qui réduira considérablement les cadres. En ce sens, l’un des développements les plus importants concerne la caméra frontale, qui sera double et il ira d’être situé dans une encoche de type “goutte d’eau” pour se positionner dans un espace circulaire flottant. Un coup très réussi de Realme.

Et en parlant de l’écran, le Realme 6 Pro comportera un panneau IPS avec une résolution FHD + et un Taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pas mal, d’autant plus que l’on parle d’un smartphone dont le prix sera d’environ 200-250 euros, environ.

Realme 6 Pro: caméra SoC Snapdragon 720G et 64 MP

Comme prévu, Realme 6 Pro fera également un bond en termes de performances et de performances photographiques par rapport à Realme 5 Pro. Votre SoC sera un Snapdragon 720G, une amélioration mineure par rapport au Snapdragon 712 qui monte le modèle actuel. La configuration de la caméra arrière sera à nouveau quadruple, mais cette fois le capteur principal Il passera de 48 MP à 64 MP.

Nous ne connaissons pas la taille de la batterie, mais nous savons qu’elle sera compatible avec Recharge rapide de 30 watts. La configuration de la RAM et la capacité de stockage n’ont pas dépassé, mais les configurations de 4 Go-8 Go ​​et 64 Go-128 Gorespectivement. Il est également probable que, pour maintenir le prix très serré, Realme conserve la construction en plastique que nous avons vue dans les Realme 5 et Realme 5 Pro.

Très frappante, comme nous pouvons le voir sur les images, est la nouvelle finition utilisée par la société chinoise à l’arrière de Realme 6 Pro, un terminal qui sera présenté à côté de Realme 6 le 5 mars et sera disponible en couleurs violettes, orange et bleu Le premier aura un prix approximatif de 200 euros dans sa configuration de base, comme nous l’avons dit, et le second sera autour 150 euros