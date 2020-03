Realme 6i et Realme C3: caractéristiques et prix

Après avoir percé dans d’autres pays, le Realme 6i et le Realme C3 arrivent officiellement en Espagne. Avec ces deux équipes, la marque chinoise cherche à rajeunir et renforcer la partie la plus économique de son catalogue et ainsi concurrencer des marques plus établies sur le territoire espagnol comme Xiaomi, Samsung ou Huawei.

Realme 6i: cinq caméras et 5000 mAh

Le plus avancé des deux modèles présentés est le Realme 6i, qui dispose d’un écran de 6,5 pouces avec technologie IPS et d’une résolution de 720 x 1600 pixels. Derrière, se trouve également le processeur MediaTek Helio G80, un chipset avec un processeur à huit cœurs et un GPU Mali-G52 qui, selon le fabricant, offrent de bonnes performances en matière de jeux.

Ce chipset est accompagné de un module de stockage de 4 Go de RAM et 128 Go, qui, si l’utilisateur le souhaite, peut être étendu à l’aide de cartes microSD.

Dans l’aspect photographique, le Realme 6i a un total de cinq caméras: Un 16 mégapixels (f / 2.0) dans la région avant et quatre dans la région arrière. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes:

Appareil photo principal: 48 mégapixels, pixels f / 1,8 et 0,8 micron.

Caméra grand angle: 8 mégapixels et f / 2.3.

Caméra macro: 2 mégapixels, f / 2,4 et 1,75 micron pixels.

Chambre de profondeur: 2 mégapixels et f / 2.4.

En ce qui concerne l’autonomie, le Realme 6i intègre une immense batterie de 5000 mAh ce qui, associé à la faible résolution de l’écran, promet une grande indépendance du chargeur.

Realme C3: une grande autonomie, à prix cassé

Le Realme C3De son côté, c’est le smartphone le moins cher de ceux présentés lors de l’événement. À l’intérieur, il y a un SoC MediaTek Helio G70 qui partage la plupart de ses composants avec l’Helio G80 présent dans le Realme 6i. La principale différence entre les deux puces réside dans la fréquence CPU et GPU, légèrement plus élevée dans le cas de l’Helio G80.

À côté de ce chipset se trouve un module 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, bien que, comme dans le Realme 6i, la capacité puisse être étendue à l’aide de cartes microSD.

Tous ces composants sont situés après un écran IPS de 6,5 pouces de taille offrant une résolution maximale de 720 x 1560 pixels, donnant une densité de 270 dpi.

En ce qui concerne la photographie, le Realme C3 n’a que deux caméras dans la région postérieure– Un capteur principal de 12 mégapixels (pixels f / 1,8 et 1,25 micron) et une caméra auxiliaire de 2 mégapixels qui facilitent la mesure de la profondeur et de la distance. Devant, la caméra avant est composée d’un capteur de 5 mégapixels et d’un objectif à ouverture f / 2,4.

Concernant l’autonomie, le Realme C3 abrite un 5000 batterie mAh similaire à celui du Realme 6i. Celui-ci, si nécessaire, peut être rapidement rechargé jusqu’à un maximum de 10 W de puissance, selon le fabricant.

Prix ​​Realme 6i et Realme C3

Le Realme 6i sera disponible en Espagne à partir du 13 avril sur realme.com et tous les distributeurs officiels (Amazon, FNAC, MediaMarkt, PcComponentes et PhoneHouse, entre autres). Il peut être acheté en deux couleurs différentes (thé vert et lait blanc) et aura au prix de 179 euros.

Le Realme C3, quant à lui, sera disponible à partir du 13 avril sur realme.com et d’autres distributeurs officiels tels qu’Amazon, FNAC, MediaMarkt et PcComponentes. Il sera commercialisé en deux couleurs différentes (Blazing Red et Frozen Blue) par au prix de 139 euros.

