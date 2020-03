Realme annonce officiellement Realme Band: voici les détails

Les nouveaux smartphones de la société chinoise sont officiellement arrivés sur le marché aujourd’hui Realme, à savoir les nouveaux Realme 6 et Realme 6 Pro. Cependant, en plus de ces appareils, Realme a également annoncé sa première bande intelligente, à savoir le nouveau Realme Band. Analysons-le plus en détail.

Realme Band est officiel: voici ses spécificités

La société chinoise est très attentive à proposer divers accessoires intelligents tels que son dernier bracelet intelligent sur le marché. Plus précisément, le nouveau terminal de Realme a un écran avec une diagonale de 0,96 pouce en résolution 80 x 160 pixels. L’une des principales fonctions de cet affichage est la possibilité de recevoir des notifications qui arrivent sur le smartphone et interagissent avec eux via un bouton tactile dédié.

Du point de vue logiciel, il existe en fait une application nommée LinkSmart ce qui nous permet de recevoir et de lire les notifications de nombreuses applications sociales. Parmi ceux-ci figurent Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter et bien d’autres. Il est également possible de choisir entre cinq cadrans différents, mais au cours des prochaines semaines, il y en aura certainement d’autres.

Côté construction et matériaux, le bracelet du nouveau smart band de Realme il est en TPU tandis que l’écran est protégé par une vitre de protection plate. On retrouve également Certification IP68 ce qui garantit une résistance à l’eau jusqu’à 1,5 mètre. Comme dernier joyau, vous pouvez recharger ce bracelet intelligent en le connectant à un chargeur de smartphone normal, car il est présent un port de charge USB-A. La bande intelligente est alors capable de mesurer et de surveiller la fréquence cardiaque et a la surveillance de neuf activités sportives différentes.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau Realme Band sera disponible à l’achat à partir du prochain 9 mars aux couleurs noir, Oliver Green et jaune à un prix vraiment compétitif, soit environ 20 € au taux de change actuel.