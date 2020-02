Realme Band sera annoncé en Inde le 5 mars

En plus des nouveaux smartphones haut de gamme, la société chinoise Realme se prépare également à lancer officiellement un nouveau groupe intelligent sur le marché indien. Plus précisément, nous parlons de la prochaine Realme Band qui, selon ce qui a été déclaré par l’entreprise, sera officiellement présenté 5 mars prochain.

Realme Band: le rival du Xiaomi Mi Band arrive

L’événement de présentation officielle du nouveau smartphone haut de gamme Realme X50 Pro 5G s’est tenu aujourd’hui. Lors de cet événement, le PDG société Madhav Sheth a également révélé lL’arrivée imminente du nouveau bracelet intelligent de marque Realme. Ce dernier, comme déjà mentionné, arrivera officiellement pour le prochain marché indien 5 mars et sera le rival parfait de l’actuel Xiaomi Mi Band.

Grâce à quelques images teaser divulguées sur le net, on sait que la présence d’un bracelet jaune et écran AMOLED coloré. Diverses applications de surveillance des activités sportives (comme le vélo, la marche, etc.) devraient être préinstallées dans le nouveau Realme Band.

Il semble également avoir confirmé la présence d’un capteur pour la surveillance de la fréquence cardiaque et il devrait y avoir un support pour certaines fonctions intelligentes (telles que le contrôle de la musique, l’affichage des notifications ou la surveillance du sommeil). Quant au design, au moins deux couleurs officielles sont confirmées, soit noir et jaune. Cependant, il semble que d’autres couleurs seront révélées lors de l’événement de présentation prévu le 5 mars.

Nous vous rappelons que la société a récemment annoncé officiellement la nouvelle Realme X50 Pro 5G. Il s’agit d’un smartphone haut de gamme alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, avec un GPU Adreno 650 et pris en charge par 12 Go de RAM LPDDR5. À l’avant, il y a également un écran SuperAMOLED de 6,44 pouces en résolution FullHD +, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et avec le support HDR10 +.