Realme Buds Air: analyse, caractéristiques et avis

Le marché des écouteurs sans fil n’a cessé de croître ces dernières années. De plus en plus, les marques y voient une option pour compléter le reste des terminaux, avec un accent particulier sur les entreprises de smartphones, qui ont créé leur portefeuille d’accessoires autour d’eux avec un zèle qui n’a fait que devenir plus notable avec le cours du temps Maintenant, venez en Espagne le vrai Buds Air, le premier pari de la jeune technologie dans ce segment.

Depuis l’introduction des Apple AirPods en 2016, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le domaine des vrais écouteurs sans fil – ceux qui ne sont connectés par aucun type de cordon ou de câble entre eux. L’un d’eux est celui commenté ci-dessus: toutes les marques semblent vouloir un accessoire comme la marque apple dans leur offre, ayant prouvé à maintes reprises l’énorme tendance que l’entreprise californienne a réussi à créer.

En ce sens, il n’est pas rare de voir toutes sortes de copies et de traces – des “inspirations”, si l’on préfère – des premières originaires de Chine, signe de la grande charge d’aspiration qu’elles représentent. Ce serait aussi un bon résumé pour Vraiment Buds Air, qui présentent, presque une par une, toutes les caractéristiques que l’on retrouve dans celles mentionnées précédemment dans un format extrêmement similaire.

Mais ce n’est pas surprenant, car c’est la formule du succès sous laquelle on a déjà gagné une partie du travail marketing précédent: avoir un appareil clairement reconnaissable et identifiable en apparence et en fonctions.

Realme Buds Air: visage familier

La similitude avec les AirPods n’est donc pas mauvaise en soi, étant donné que le public sur lequel il est vraiment concentré est effectivement le même. Et bien qu’ils ne soient pas les premiers à imiter l’apparence des écouteurs Apple, ils sont parmi ceux qui y sont parvenus avec plus de succès, au moins du point de vue de l’expérience d’utilisation, comme nous l’avons vu.

Par rapport à l’extérieur, les vrais Buds Air sont dans un boîtier de charge compact, sans éléments plus esthétiques qu’un bouton pour aider à l’appairage et un Connecteur USB Type-C en bas pour faciliter le remplissage de la batterie qui y est intégrée. Il est petit, maniable et vous permet de le transporter partout, ce qui est le nœud de la matière dans des produits comme celui-ci.

L’inclusion de la recharge sans fil est l’un des grands succès du vrai Buds Air

En outre, la box intègre la recharge sans fil, afin qu’ils puissent également être déposés sur une base pour recharger votre batterie, dont l’état est indiqué par une LED à l’extérieur. C’est un bel ajout à voir inclus, sachant que sa présence est plus présente aujourd’hui que jamais dans toutes sortes de terminaux.

Le cas est l’un des points où vous pouvez voir que la qualité des produits est loin d’être premium, offrant un sentiment d’être moins travaillé, d’avoir l’air plus faible et moins raffiné. Néanmoins, on espère que cela n’influera pas trop face à sa commercialisation, car le prix final est suffisamment attractif pour contrebalancer cela avec le bon fonctionnement qu’ils offrent en termes généraux.

Si nous ouvrons le couvercle, ce que nous trouvons à l’intérieur sont les deux écouteurs dans leurs emplacements correspondants et répétant une esthétique bien connue. D’après notre expérience avec les AirPod, nous savons que la forme de ceux-ci ne s’adapte pas de manière optimale à tous les types d’aides auditives, ce sera donc l’un des facteurs à considérer pour ceux qui envisagent leur achat.

Utilisation correcte; prix attractif

Real Buds Air intègre le puce dédiée R1 pour améliorer la connexion avec les appareils auxquels ils sont connectés, en plus de la maintenir sans coupure ni interruption au cours de leur utilisation. Dans iOS et Android, la connexion et l’expérience d’utilisation sont rapides, stables et se produisent presque à chaque fois sans nécessiter aucune interaction de notre part.

Pour faciliter le contrôle et la gestion de la production, les écouteurs ont une zone sensible dans la tête des mêmes sur laquelle différentes pulsations peuvent être effectuées pour faire avancer une chanson, suspendre la lecture, répondre à un appel ou appeler Google Assistant, entre autres. Ils ont également un capteur qui détectera si nous retirons l’un des écouteurs pour interrompre automatiquement le son.

Parmi les nouveautés que comprend le cabinet figure un mode de jeu conçu pour réduire la latence lors de l’utilisation avec les jeux vidéo, où l’écoute instantanée peut être critique. Dans les tests que nous avons effectués, le résultat est légèrement appréciable, bien que l’activation de la même chose se produise avec un son de voiture bizarre accélérant qui, au-delà des deux premières fois, finit par être fatigant.

Concernant la batterie, promet vraiment certains trois heures de lecture continue et dix-sept dans le cas où des accusations sont portées dans l’affaire. C’est, plus ou moins, ce que nous avons vu dans notre expérience, et vise à être plus que suffisant pour une utilisation majoritaire des utilisateurs. Ce n’est en aucun cas la meilleure autonomie du marché, avec des alternatives de différents fabricants offrant des quantités plus importantes.

L’expérience sonore et d’écoute est, en termes généraux, correcte et suffisante pour le type de produit en question. Sur des appareils comme Realme Buds Air premium pour pouvoir transporter les écouteurs dans votre poche ou votre sac à dos où que vous alliez, sortez-les en cas de besoin et commencez à les utiliser instantanément grâce à une excellente qualité audio et une reproduction riche en nuances et contrastes. En ce sens, ils ne déçoivent pas et sont à la hauteur de ce à quoi on peut s’attendre.

Il convient de noter, oui, que s’ils sont couplés avec le smartphone mais que nous ne jouons rien, il est fréquent que de temps en temps un bruit de fond ou un sifflement généré par les écouteurs eux-mêmes sans raison apparente soit entendu, au point de être ennuyeux

conclusion

Le nouveau Real Buds Air est une option étonnamment complète dans sa gamme de prix. Arrivant à offrir une bonne expérience et avec un prix de 69,90 euros, ils semblent une alternative raisonnable pour profiter des nombreuses possibilités offertes par ces appareils au quotidien.

Si cela ne nous dérange pas de passer par certains des sacrifices qu’ils font, ils sont, en bref, très valables contre les rois incontestés, qui continueront d’être, au moins dans un avenir prévisible, les AirPods d’Apple.

Avantages

Connectivité rapide

Contrôle gestuel

Étui avec chargement sans fil

Inconvénients

Sifflement occasionnel lorsque le contenu n’est pas lu

La qualité de fabrication les fait paraître moins chers qu’eux