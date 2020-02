Realme Buds Air est maintenant disponible en Espagne

Poursuivant avec la mode des Apple AirPods, c’est désormais Realme qui s’associe à l’arrivée en Espagne de le Realme Buds Air, le premier casque entièrement sans fil de la marque qui offre des performances améliorées pour sa batterie et ses commandes intelligentes.

L’utilisation de haut-parleurs de 12 mm avec une solution de amplification basse personnalisée (Dynamic Bass Boost), la transmission double canal en temps réel et l’annulation du son ambiant, ajoutent plus de dynamisme qui nous permettra d’obtenir une expérience plus immersive lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des films et des séries.

Bien que nous aurons également pour les jeux grâce à l’optimisation de son mode de jeu, qui, avec la puce R1, réduire la latence jusqu’à 51%, assurant une meilleure synchronisation entre les images et l’audio sortant.

En ce qui concerne la connectivité et l’utilisation pratique, le casque peut se connecter à n’importe quel appareil compatible avec le Bluetooth 5.0; tandis que les commandes de volume et les fonctions de sourdine auront un accès tactile supplémentaire via le casque lui-même.

Enfin, Real Buds Air propose un total de Jusqu’à 17 heures de lecture de musique en continu, plus que suffisant pour couvrir une journée entière de musique jusqu’à ce que vous puissiez retrouver l’accès à un point de chargement.

Mentionnez également que l’étui pour casque est également compatible avec les systèmes de Charge sans fil Qi jusqu’à 10 W. De plus, nous aurons un indicateur de batterie à notre disposition via le téléphone synchronisé.

Mais sans aucun doute l’une de ses plus grandes attractions est son prix, qui atteindra à peine 69,90 euros, se positionnant comme l’une des options esthétiques Apple les moins chères aujourd’hui.

Avec une date de disponibilité fixée pour 21 février prochain, le Realme Buds Air sera disponible en trois couleurs: blanc, noir et jaune; via la boutique en ligne officielle de la marque, ainsi que dans des magasins physiques tels qu’Amazon, PcComponentes, MediaMarkt ou Fnac entre autres.