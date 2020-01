Realme C3 avec MediaTek Helio G70 et batterie 5000 mAh

Realme lancera prochainement un nouveau smartphone de la série C, apprécié car il propose un secteur hardware d’entrée de gamme à un prix très abordable. Realme C3 (c’est le nom du prochain smartphone), par rapport au modèle précédent, profitera d’une batterie encore plus grande et un SoC qui le rendra également parfait pour jouer. Selon l’entreprise, Realme C3 sera un téléphone de jeu pas cher.

Realme, en fait, a révélé que le C3 sera propulsé par le nouveau SoC MediaTek Helio G70 avec ARM G52 GPU. Ce sera le premier smartphone lancé en Inde à bénéficier d’un tel processeur.

Realme C3, les fonctionnalités connues

la Le lancement de Realme C3 est prévu pour le 6 février, mais beaucoup d’informations ont déjà été révélées à ce sujet. Tout d’abord, nous savons que ce smartphone sera équipé d’un Écran de 6,5 pouces avec un ratio écran / corps de 89,8%.

Realme C3 sera disponible en deux variantes, une avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go d’espace de stockage interne, et l’autre avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Quant au secteur photographique, on sait que le smartphone aura une double caméra arrière avec un Capteur principal 12MP.

La batterie, en revanche, aura une capacité de 5000 mAh. Un grand bond en avant par rapport au modèle précédent, qui dispose d’une batterie de 4000 mAh. C’est ce que l’on sait de Realme C3, dont le lancement, comme évoqué précédemment, est prévu pour le 6 février en Inde. Lors du Mobile World Congress de Barcelone, Realme pourrait cependant présenter un nouveau smartphone phare, mais pour le moment il s’agit d’une simple rumeur.