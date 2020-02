Realme C3 est officiel: voici les principales fonctionnalités

On parle depuis plusieurs semaines de l’arrivée sur le marché d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme de marque Realme et maintenant, la société l’a finalement officiellement introduit sur le marché indien. Nous parlons du nouveau smartphone Realme C3.

Realme C3 officiel: MediaTek SoC et batterie 5000 mAh

Au cours des dernières semaines, l’entreprise Realme avait publié plusieurs images teaser officielles qui avaient déjà en quelque sorte anticipé certaines des principales caractéristiques de ce terminal. Comme suggéré par les teasers précédents, le nouveau Realme C3 il se caractérise toujours par un design plutôt classique. Sur le devant, en fait, il y a un affichage avec encoche goutte à goutte, tandis qu’à l’arrière il y en a un double caméra arrière placé verticalement sur le corps.

Pour donner vie à l’appareil domestique Realme, il y a le processeur domestique MediaTek, c’est-à-dire le SoC MediaTek Helio G70, qui remplace ainsi le SoC MediaTek Helio P22 présent sur le modèle précédent. Alors que la mémoire coupe, on trouve 3/4 Go de RAM et 32/64 Go stockage interne. Côté autonomie, le nouveau Realme C3 devrait garantir d’excellents résultats, grâce à la présence d’un grand Batterie 5000 mAh. Ci-dessous, nous résumons les principales caractéristiques de l’appareil.

Écran IPS de 6,5 pouces de diagonale en résolution HD + avec encoche tombante

SoC MediaTek Helio G70

Mémoire: 3/4 Go de RAM LPDDR4X et 32/64 Go de stockage interne extensible via microSD

Caméra arrière double 12 + 2 mégapixels avec ouverture focale de f / 1,8 et f / 2,4

Caméra frontale de 5 mégapixels

Batterie 5000 mAh rechargeable via le port microUSB

Système d’exploitation Android 10 avec interface utilisateur ColorOS 7

Dimensions: 164,4 x 75 x 8,95 mm

Poids: 195 g

Prix ​​et disponibilité

Le nouveau smartphone d’entrée de gamme de la marque Realme sera disponible à l’achat à partir du 14 février prochain dans les couleurs Rouge flamboyant et Bleu glacé au prix d’env. 89 € pour la version 3/32 Go et au prix d’env. 102 € pour la version 4/64 Go.