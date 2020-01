Realme C3 sans secrets: voici les caractéristiques techniques

Comme c’était facile à imaginer, avec l’arrivée officielle du nouveau sur le marché mobile Realme C3 les teasers officiels de la société augmentent également. Merci à ces teasers officielsen particulier, nous savons maintenant presque tout sur ce nouvel appareil d’entrée de gamme, du processeur au secteur photographique.

Realme C3 à venir: voici les principales fonctionnalités

Les débuts officiels du nouveau smartphone d’entrée de gamme de marque Realme ce sera le 6 février prochain et, comme prévu, la société a divulgué diverses informations concernant les caractéristiques techniques de l’appareil. A partir de l’affichage, nous savions déjà qu’une caractéristique principale serait présente encoche centrale. Maintenant, cependant, nous savons que spécifiquement jeL’écran aura une diagonale de 6,5 pouces et qui sera protégé par un verre Gorilla de Corning, tandis que le rapport écran / corps sera de 89,8%.

Il y aura un SoC de MediaTek comme processeur. Plus précisément, nous trouverons le SoC MediaTek Helio G70 et nous trouverons deux coupes de mémoire différentes à prendre en charge: une avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne et une avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le secteur photographique, cependant, comprendra un double caméra arrière avec un capteur photographique principal de 12 mégapixels et un deuxième capteur de 2 mégapixels. Enfin, le volet autonomie est confirmé comme ayant une batterie de 5000 mAh qui, selon ce que la société a dit, devrait garantir 30 jours de veille et 20 heures de lecture vidéo sur YouTube.

En bref, nous avons maintenant une image très complète de ce nouveau Realme C3. Il ne reste plus qu’à attendre ses débuts officiels qui, rappelons-le, auront lieu le 6 février.