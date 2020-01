Realme dévoile le X50 5G avec un affichage à 120 Hz aux côtés de la version snazzy Master Edition

L’ancienne sous-marque Oppo Realme est le fabricant de smartphones qui connaît la croissance la plus rapide au monde pour une bonne raison – ses téléphones offrent des spécifications folles pour pas beaucoup d’argent. La société se lance désormais dans le jeu 5G dans son pays d’origine, la Chine, grâce à la nouvelle plate-forme mobile 5G haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 765G. L’autre caractéristique remarquable est le passage à un écran de 120 Hz, quelque chose que nous sommes sûrs de voir beaucoup de combinés premium cette année.

Le X50 5G peut ressembler à un modem, mais c’est un téléphone d’aspect plutôt fringant avec un écran LCD de 6,57 pouces 1080p avec une découpe de caméra à double perforation contenant une caméra selfie principale de 16 MP avec un objectif grand angle de 8 MP et 108 degrés à côté il. Sa batterie de 4200 mAh peut être rechargée jusqu’à 70% de zéro en environ 30 minutes avec le chargeur VOOC 4.0 de 30 W. À l’arrière, il y a quatre appareils photo avec un capteur Samsung 64MP et soutenus par un objectif grand angle 8MP, 119 degrés, 12MP, téléobjectif 2x et tireur macro 2MP.

Jusqu’à présent, les téléphones Realme ont utilisé une version largement inchangée, le skin Android Color OS également trouvé sur les téléphones Oppo, mais le X50 5G sera le premier à offrir une expérience logicielle Realme UI plus personnalisée. Toutes les mêmes fonctionnalités seront toujours là et basées sur Android 10 tout comme Color OS 7, mais Realme injectera un peu plus de son propre style visuel dans le mélange. La nouvelle application Realme Pay sera incluse, ainsi qu’un mode Focus qui ressemble énormément au mode Zen des téléphones OnePlus.

Realme est devenu connu pour avoir publié des téléphones Master Edition intéressants, et il a aussi quelques modèles X50 à montrer. Conçus par Naota Fukusawa une fois de plus, ils sont tous deux inspirés des surfaces métalliques. Une version édition spéciale des vrais écouteurs sans fil Realme Buds Air a également été annoncée, mais sa tenue jaune et bleue ne sera pas du goût de tout le monde.

Il est peu probable que l’un d’entre eux verra une sortie en dehors de la Chine, bien que nous puissions nous attendre à ce que certains produits similaires fassent leur chemin vers l’Europe à terme. Le X50 5G commencera à 2499 CNY (environ 350 $) pour la variante 8/128 Go, ce qui devrait en faire une option populaire en Chine. La snazzy Master Edition coûte 3099 CNY (environ 100 $ de plus) pour une configuration de 12/256 Go. Les ventes commencent le 14 janvier.