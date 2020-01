Realme, les fonctionnalités et les smartphones qui recevront la nouvelle interface utilisateur

Aussi Realme fonctionne sur sa propre interface utilisateur. Realme UI est basé sur la dernière version du joli système d’exploitation de robot vert, Android 10et s’inspire de coloros par OPPO.

C’est un interface utilisateur ce qui indique principalement personnalisation de votre smartphone, permettant aux propriétaires d’un smartphone Realme de établir la forme des icônes, en ajustant, par exemple, la courbure et l’angle.

Realme UI par conséquent, en plus des diverses améliorations qui garantiront de meilleures performances, un nconception d’oeufs caractérisé par des icônes arrondies (bien que, comme on vient de le dire, le style des icônes puisse ensuite être établi à votre guise) et couleurs saturées et lumineuses, avec des combinaisons à contraste élevé.

Parmi les nouveautés de la nouvelle interface utilisateur, Mode Ne pas déranger. Comme toutes les autres fonctionnalités du genre, déjà implémentées depuis longtemps sur différents smartphones, le mode Ne pas déranger il peut être activé lorsque vous avez besoin de vous concentrer sans être distrait par les notifications, il viendra donc temporairement désactivé l’utilisation de certaines applications.

Une autre nouveauté très intéressante est la fonctionnalité qui vous permettra de écouter de la musique à partir de deux paires de casques connectés simultanément. Pour ce faire, un appareil doit être connecté au smartphone via Bluetooth. L’autre, cependant, par câble.

Realme UI, liste des smartphones qui recevront la mise à jour

En attendant, voici le liste des smartphones qui recevront la nouvelle interface utilisateur Realme, complet avec le mois de sortie de la mise à jour:

Realme 3 Pro, janvier 2020

● Realme XT, janvier 2020

● Realme X, février 2020

● Realme 5 Pro, Février 2020

● Realme X2, mars 2020

● Realme X2 Pro, Mars 2020

● Realme 3, avril 2020

● Realme 3i, avril 2020

● Realme 5, mai 2020

● Realme 5s, mai 2020

● Realme 2 Pro, juin 2020

● Realme C2, troisième trimestre 2020