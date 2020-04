Realme Narzo 10 et Realme Narzo 10A seront dévoilés le 21 avril

L’entreprise chinoise Realme il était prévu de présenter une nouvelle série de smartphones appelée fin mars 2020 Realme Narzo. Cependant, comme nous le savons tous, en raison de l’épidémie de COVID-19, la société a été forcée de reporter les débuts officiels de ces smartphones. Maintenant, cependant, il semble qu’il y ait enfin une nouvelle date pour la présentation des nouveaux appareils de cette série, à savoir Realme Narzo 10 et Realme Narzo 10A.

Realme est prêt à dévoiler ses nouveaux smartphones de la série Narzo

En publiant un nouveau image teaser officielle, la sous-marque Oppo a donc dévoilé la date choisie pour la présentation officielle pour le marché indien de ces nouveaux appareils. Plus précisément, la date choisie par Realme pour annoncer les nouveaux smartphones de marque Narzo c’est à côté 21 avril à 12h30.

Comme ce qui s’est passé en Italie, le gouvernement a également dû bloquer toutes les activités en Inde pour empêcher la propagation du virus. Plus précisément, le Premier ministre indien avait annoncé un blocus national de 21 jours. Malgré cela, à partir du 20 avril, toutes les sociétés de commerce électronique en Inde pourront poursuivre leurs activités et c’est pourquoi Realme a fixé la nouvelle date de présentation de ses smartphones au 21 avril.

L’événement de présentation, bien sûr, se tiendra exclusivement en ligne et il sera possible de le suivre en direct sur la page Facebook et YouTube officielle. Nous vous rappelons que les nouveaux appareils de la série Realme Narzo sont en fait des versions rebaptisées d’autres appareils qui sont déjà arrivés sur d’autres marchés. Realme Narzo 10, en particulier, est le Realme 6i, pendant Realme Narzo 10A est le nouveau nom de Realme C3.