Realme prêt à lancer un groupe de fitness, dit le PDG

Pendant le lancement du nouveau Realme 5i qui a eu lieu pendant ces heures, le PDG de l’entreprise a fait une autre annonce qui a surpris les fans. Madhav Sheth, le PDG, a officiellement annoncé au monde l’existence du premier tracker de fitness de Realme.

Cet appareil a longtemps fait l’objet de rumeurs concernant les prétendues spécifications techniques et la conception, mais personne ne s’est avéré véridique. Le PDG a pensé à confirmer l’existence réelle et jeindiquer également une date de lancement possible. La date de soumission est fixée pour le mois suivant mais le jour exact n’est pas connu.

la les nouvelles arrivent directement grâce à Madhav Sheth qui en a parlé lors du dernier épisode d’AskMadhav, une série sur YouTube dans laquelle le PDG répond aux questions des utilisateurs. Selon ce qui a été divulgué jusqu’à présent, il est possible d’attendre un groupe de fitness avec un prix très bas.

Realme prêt à défier Xiaomi, Huawei et Honor

Realme pourrait concurrencer directement Xiaomi offrant un appareil similaire à Mi Band 4. L’annonce du nouvel appareil sera également surveillée attentivement par Huawei et Honor, car Realme rivalisera avec les produits du géant chinois.

Cela signifie qu’il peut y avoir un écran OLED qui vous permettra d’afficher les données d’entraînement et les notifications. Il n’y aura pas de capteur pour détecter votre fréquence cardiaque et peut-être aussi le NFC pour les paiements sans contact.

Entre autres informations publiées par le PDG, l’arrivée d’Android 10 pour Realme 5i se démarque également vers le mois de mai. En ce qui concerne Realme 3 Pro, cependant, il ne sera pas possible d’exploiter l’effet bokeh dans les vidéos en raison du manque de ressources matérielles dédiées. Un nouveau mise à jour est en cours de publication pour Realme Buds Air ce qui corrige quelques bruits de fond gênants.