Realme X2 Review: le roi du Best-Buy

Realme X2 il est le frère cadet de Realme X2 Pro, une sous-marque Oppo que nous connaissons tous grâce à des appareils avec un excellent rapport qualité-prix, prêts à éroder la part de marché des concurrents.

Conception et emballage

L’équipement est très complet: dans l’emballage, nous trouvons le chargeur rapide 30W, le couvercle en silicone et également un film de verre pré-appliqué.

A l’arrière, un précieux verre bombé, disponible dans les couleurs irisées Neptune Blue et Lunar White. L’affichage est un 6,4 pouces Super Amoled ce qui confère à l’appareil un excellent rapport écran / corps de 92%.

158,7 mm de haut, 75,2 mm de large et 8,6 mm d’épaisseur et le poids de 182 grammes: ce n’est certes pas un appareil compact mais il tient très bien en main grâce à la courbure de la vitre arrière qui améliore son ergonomie. Dans la partie inférieure, nous trouvons, en plus de la Type-C, la prise casque.

matériel

Intéressant le processeur Snapdragon 730G, une version overclockée de 2,2 Ghz du processeur Qualcomm avec un processus de production de 8 nm, offre une très bonne expérience utilisateur même en mode jeu grâce au GPU Adreno 618 overclocké.

Il est proposé avec deux coupes de mémoire différentes, toujours UFS 2.1 et extensible: 64 Go côte à côte 6 Go de RAM ou 128 Go flanqué de 8 Go de RAM LPDD4X.

Pour la connectivité, nous avons le Wi-Fi double bande, le double Sim, le bluetooth 5.0 et il y a la puce NFC pour les paiements sans contact.

Le panneau Super Amoled, avec une résolution de 2340 × 1080 Full HD + et 403 ppi, il est protégé par du verre Gorilla 5. Un affichage de qualité avec d’excellents angles de vision et une bonne lisibilité au soleil, même si le capteur de rétro-éclairage automatique est un peu paresseux.

La libération est confiée à la chambre avant et au capteur de type optique situé sous l’écran, qui fonctionne très bien même avec les doigts mouillés et un temps de réaction de seulement 0,36 seconde.

Batterie de 4000 mAh, ce qui vous permet d’arriver le soir sans soucis, avec le support de charge rapide qui en 30 minutes porte l’appareil à 67%.

Audio puissant, malheureusement ce n’est pas un double haut-parleur mais il est de bonne qualité.

appareil photo

La chambre principale est de 64 MP, 1 / 1,72 ″, f / 1,8, capable de prendre des photos avec une résolution de 9280 × 6944 grâce au capteur Samsung GW1.

Le compartiment est complété par le grand angle de 8 MP f / 2,25, à partir de la macro et du capteur de profondeur.

Le développement de la caméra bénéficie de la collaboration d’Aaron Huey, réalisateur de documentaires et photojournaliste à l’étranger, et en fait avec beaucoup de lumière, il fait d’excellents clichés pour sa gamme de prix. Malheureusement, dans l’obscurité, la qualité des photos baisse beaucoup, surtout en ce qui concerne le grand angle. A l’avant on en trouve un 32 MP bonne qualité, adapté aux selfies.

Il est capable de filmer des vidéos 4K à 30 ips, 1080 jusqu’à 60 ips et a un mode de ralenti à 960 ips. Malheureusement, les vidéos ne sont stabilisées qu’électroniquement.

logiciel

Au début, il y avait le ColorOS 6, qui n’exprimait pas pleinement le potentiel du téléphone. La mise à jour d’avril a apporté la nouvelle interface Realme UI: Nous avons maintenant un logiciel Android 10 fiable et sans bug avec une interface mature.

Les graphismes sont désormais beaucoup plus raffinés, les couleurs de bascule sont uniformes, le menu des paramètres est devenu plus propre, la vitesse du système est louable.

Présentez à la fois le thème sombre et la possibilité de tout mettre en niveaux de gris lorsque vous allez lire des documents ou des livres électroniques. Les graphiques de notification sont également plus agréables maintenant. Il convient également de noter l’absence de bloatware préinstallé.

conclusions

Pour nous, c’est l’un des meilleurs appareils de sa gamme de prix, surtout maintenant qu’il a une interface plus adaptée aux goûts occidentaux. Le processeur offre une expérience utilisateur qui ne diffère pas beaucoup des processeurs adoptés par le haut de gamme. L’écran a une qualité rare pour un appareil proposé ci-dessous 300 Euros. Nous attendions davantage du côté photographique où davantage de travaux d’optimisation des logiciels seraient nécessaires.

Realme X2

279,00

pro

Snapdragon 730G

Affichage Amoled

Realme UI

Mémoire extensible

contre

appareil photo

vidéo

Capteur de luminosité paresseux