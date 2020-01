Realme X50 5G, le mobile 5G le moins cher à ce jour

Qu’il y ait de la place pour la guerre des prix dans les mobiles de milieu de gamme en Espagne et sur de nombreux autres marchés est une réalité déjà plus que patente. Xiaomi le sait bien, et maintenant Realme, qui s’est imposé cette année comme l’un des premiers fabricants de placement de smartphones.

Désormais, la deuxième marque d’Oppo dévoile en Chine le Realme X50 5G. Alors que la nomenclature de la marque n’est pas encore très intuitive, le label de connectivité obligatoire en 2020 est plus explicite que les autres. Maintenant, la marque récente apporte un terminal centré entre les moyennes et hautes gammes avec des fonctionnalités signées par le dernier lot de Qualcomm.

Realme X50 5G, la 5G la moins chère envahit le milieu de gamme

Après le Xiaomi Redmi K30 et le Huawei Honor V30, tous deux dotés de versions 5G, le déploiement de la connectivité de dernière génération commence avec la deuxième marque également pour le conglomérat BBK.

Nous sommes devant un terminal assez généreux, avec 6,6 pouces d’écran avec double caméra frontale perforée – la seconde étant un grand angle – qui vient aussi avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Son poids dépasse, avec une batterie de 4200 mAh – et une charge rapide de 30 W -, légèrement la barrière des 200 grammes.

Realme X50 5G

Écran

6,6 “20: 9, IPS, FullHD + (1080p), 120 Hz

La taille

76 x 164 mm

Grosseur

8,9 mm

Le poids

202 grammes

Processeur

Snapdragon 765G, 7 nm

RAM

6, 8, 12 Go

La mémoire

64, 128, 256 Go

Chambre principale

64 MP f / 1.8, téléobjectif 2x 12 MP f / 3.0, angulaire 8 MP f / 2.3 et macro 2 MP f / 2.4

Caméra frontale

16 MP f / 2.0 et angulaire 8 MP f / 2.2, perforé

La batterie

4200 mAh, charge rapide 30 W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales latéral

Connectivité

5G, double SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, prise, NFC, USB C, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

À l’intérieur, nous trouvons le récent Qualcomm Snapdragon 765G. C’est l’une des puces les plus intéressantes pour 2020, car elle a une bonne dose de technologie et de puissance plus qu’intéressante, avec le prise en charge 5G intégrée –NSA Y SA–. Cependant, ce ne sera pas aussi capable que celui qui atterrira avec les mobiles avec Snapdragon 865, bien que ceux-ci soient considérablement plus chers.

Le Realme X50 5G arrivera avec plusieurs options de mémoire intégrée. Votre RAM ira de 6 à 12 Go, tandis que la mémoire interne sera UFS 2.1 et peut être choisie entre 64 et 256 Go.

La section photographique arrive pleine de capteurs, avec un total de six. En plus des deux sur le devant, nous voyons le Capteur 64 MP Samsung à la présidence du module, avec un grand angle de 8 MP, un téléobjectif 2x en 12 MP et enfin un objectif macro en 2 MP.

Vraiment

Realme sort avec ce X50 5G sa propre version de la personnalisation sur Android, dans sa version 10: Vraiment UI C’est comme ils l’ont appelé, dans un pas vers l’indépendance totale de l’oppo.

Realme X50 5G: lancement, disponibilité et prix

Vraiment

Pour le moment, le terminal a été présenté lors d’un événement en Chine, nous n’avons donc toujours pas de dates ou de prix spécifiques des différents modèles au-delà de ceux que Realme présente à la maison. Ce sont les suivants, au changement direct – dans leur distribution occidentale, ils sont généralement légèrement augmentés -:

Realme X50 5G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 2 499 yuans soit environ 320 euros, 6 750 $ pesos mexicains.

Realme X50 5G, 6 Go de RAM et 256 Go de stockage, 2 699 yuans soit environ 345 euros, 7 300 $ pesos mexicains.

Realme X50 5G, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 2999 yuans soit environ 385 euros, 8 100 $ pesos mexicains.

Realme X50 5G Master Edition, 12 Go de RAM et 256 Go stockage avec des finitions exclusives, 3 099 yuans ou environ 400 euros, 8 350 $ pesos mexicains.

