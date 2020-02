Realme X50 Pro 5G: caractéristiques techniques et prix

L’annulation soudaine du Mobile World Congress 2020 n’a pas empêché Realme de présenter son nouveau smartphone phare dans la dernière semaine de février: Realme X50 Pro 5G.

Il s’agit d’un nouveau smartphone avec des performances de haut niveau et un prix ajusté qui atteint le marché international avec l’objectif d’étendre la croissance de la marque chinoise, résister à des fabricants plus établis tels que Xiaomi et, simultanément, mettre à la disposition des consommateurs un produit économique avec certaines des fonctionnalités les plus populaires de ce cours technologique (comme la 5G).

Snapdragon 865, 5G et bien plus

L’axe central du Realme X50 Pro 5G est le Snapdragon 865, considéré comme le microprocesseur Qualcomm le plus avancé et l’un des plus puissants aujourd’hui. Cela combine ses capacités avec un module jusqu’à 12 Go de RAM et un stockage de type UFS 3.0 qui, comme déjà exposé dans le OnePlus 7 Pro, améliore les performances globales de l’équipement grâce à des taux de lecture et d’écriture beaucoup plus élevés que ceux offerts par la génération précédente (UFS 2.1).

Au-dessus de ces composants se dresse un écran de 6,44 pouces avec une résolution Full HD + qui se démarque, principalement, pour trois aspects: il a une double perforation similaire à celle du Galaxy S10 +, utilise la technologie AMOLED et offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Ce panneau est évidemment incapable de rivaliser avec les plus avancés de l’industrie (comme le Galaxy S20 Ultra), mais offre une dégustation de certaines des tendances les plus frappantes d’aujourd’hui – comme le taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz.

Realme X50 Pro 5G

Processeur

Snapdragon 865

Mémoire RAM

6/8/12 GB

Stockage

128/256 Go UFS 3.0

Écran

6,44 pouces, technologie AMOLED, résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 90 Hz

La batterie

4 200 mAh

Charge rapide

Jusqu’à 65 W via USB-C

Chambre principale

Capteur 1 / 1,72 pouces et 64 mégapixels. Objectif d’ouverture f / 1.8. Distance focale équivalente: 26 mm.

Caméra grand angle

Capteur 8 mégapixels. Objectif d’ouverture f / 2.3. Distance focale équivalente: 15,7 mm.

Zoom caméra

Capteur 12 mégapixels. Objectif d’ouverture f / 2,5. Distance focale équivalente: 54,08 mm.

Chambre de profondeur

Capteur noir et blanc 2 mégapixels. Objectif d’ouverture f / 2.4.

Caméra frontale standard

Capteur de 32 mégapixels. Objectif d’ouverture f / 2,5.

Caméra frontale secondaire

Capteur 8 mégapixels. Objectif grand angle avec une ouverture f / 2,2.

Connectivité

5G (NSA et SA), NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS et Beidou.

Biométrie

Capteur de doigt sous l’écran.

L’alimentation de cet écran et des autres composants est assurée par une batterie de 4 200 mAh. Le plus intéressant à cet égard, cependant, est le système de charge rapide, qui est capable de passer de 0% à 100% en 35 minutes, selon les données fournies par le fabricant. Ceci est possible grâce à un adaptateur secteur jusqu’à 65 W et une série de technologies qui vous permettent “d’injecter” cette puissance en toute sécurité dans l’appareil.

Une autre caractéristique frappante du Realme X50 Pro 5G est, comme son nom l’indique, le Connectivité 5G. Grâce à Snapdragon 865 et aux différents modules complémentaires, cet appareil est capable de se connecter aux réseaux 5G SA (autonome) et NSA (non autonome). Cela signifie donc que le Realme X50 Pro 5G est prêt à se connecter à la fois aux réseaux en cours de déploiement et à ceux qui seront allumés au cours des mois et des années à venir.

Dans le domaine photographique, le nouveau tournage de Realme Il a un module à quatre capteurs: un appareil photo principal de 64 mégapixels, un téléobjectif à deux grossissements, un grand angle et un appareil photo en profondeur. Le fabricant assure que l’équipement est capable d’effectuer un zoom hybride jusqu’à 20 grossissements, bien que la qualité chute considérablement au-dessus des deux grossissements optiques offerts par l’objectif dédié.

Le revêtement à l’arrière s’éloigne du brillant des modèles présentés l’année dernière et adopte une sorte de verre brossé relativement similaire à celle présente sur l’iPhone 11 Pro. Ce revêtement a également été combiné avec une nouvelle gamme de dégradés rougeâtres et verdâtre qui donne au Realme X50 Pro 5G une esthétique différente de celle des autres modèles actuellement disponibles en Occident.

Prix ​​et disponibilité du Realme X50 Pro 5G

Le Realme X50 Pro 5G sera disponible en Espagne à partir du mois d’avril. Les différentes configurations de RAM et de stockage auront les prix suivants:

8 Go de RAM et 128 Go de stockage. 599 euros

8 Go de RAM et 256 Go de stockage. 669 euros

12 Go de RAM et 256 Go de stockage. 749 euros

