Realme X50 Pro configuré pour afficher un écran Super AMOLED à 90 Hz

Realme s’assure que tout le monde connaît son prochain produit phare 5G, le X50 Pro, en dévoilant lentement les spécifications qui feront leur apparition sur l’appareil. Le dernier tweetstorm parle de son affichage.

Le Realme X50 Pro est désormais confirmé comme doté d’un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il devrait s’étendre sur 6,6 pouces en diagonale, avoir une résolution FHD + et un scanner optique d’empreintes digitales en dessous. Il y aura également une encoche à double perforation en haut à gauche pour les caméras selfie.

Technologie Super AMOLED Taux de rafraîchissement de 90 Hz Vous pourrez continuer votre voyage. Décollez vers l’avenir avec le # realmeX50Pro et continuez à profiter des détails sur son écran. # realme5G14 février 2020

Le reste des spécifications n’est pas en reste non plus, avec le nouveau Snapdragon 865 alimentant le Realme X50 Pro. Il sera également intrinsèquement capable de 5G. Jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et de stockage UFS 3.0 donneront au téléphone des performances et une efficacité encore plus rapides.

En ce qui concerne les appareils photo, nous examinons un réseau de quatre caméras 64MP sur le Realme X50 Pro, composé d’un appareil photo principal 64MP, suivi d’un ultra-large et d’un téléobjectif, et d’un capteur de profondeur pour les portraits.

Ce sera également l’un des téléphones les plus rapides à charger, avec la prise en charge de la charge SuperDart 65 W sur USB Type-C, qui devrait passer de 0 à plein en seulement 30 minutes environ. Sur le plan logiciel, le Realme X50 Pro fonctionnera sur Realme UI sur Android 10 prêt à l’emploi.

Après l’annulation du MWC 2020, Realme a confirmé qu’il dévoilerait le X50 Pro 5G en ligne le 24 février au lieu d’un événement presse. Nous supposons que d’autres spécifications seront publiées d’ici là.