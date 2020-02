Realme X50 Pro, un “superphone” avec 5G à bon prix

Realme X50 Pro est le nouveau fleuron du catalogue de smartphones de la firme chinoise. Si le Realme X50 5G était déjà le terminal avec écran 120 Hz et 5G moins cher sur le marché, la nouvelle variante mise sur montrer dans d’autres sections et à un prix contenu pour ce qu’il offre.

Comme prévu, le nom de famille “Pro” s’applique particulièrement à la section des performances, Jeu de puces le plus avancé de Qualcomm pour cette année, le Snapdragon 865, comme la star de son matériel interne. Et il est bien accompagné de RAM au format LPDDR5 et de stockage UFS 3.0 servi en portions généreuses.

Realme X50 Pro est dédié à un panneau autre que le X50. Et curieusement ça ne s’améliore pas, sûrement pour garder les coûts. Ainsi, sur l’écran de 6,57 pouces et 120 Hz de celui-ci, le Pro en monte un plus petit (6,44 pouces) et avec un taux de rafraîchissement plus faible (90 Hz). En tout cas la technologie est maintenue OLED dans un panneau Samsung qui offre toutes les garanties, avec une luminosité maximale de 1000 nits, HDR10 +, prend en charge 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 et un rapport écran / corps de 92%.

Comme le X50, le X50 Pro a un caméra arrière avec capteur quadruple et un front avec double capteur. Cependant, leurs lentilles sont différentes. Le principal est dirigé par un objectif Samsung GW1 de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,8 pour des prises de vue en très haute résolution, auquel un téléobjectif 12 MP, un objectif grand angle 8 MP et un autre pour une profondeur de 2 mégapixels sont ajoutés. La caméra frontale a un objectif principal Sony IMX616 32 MP et un grand angle avec 8 MP.

Les deux caméras prennent en charge la fonction de mise au point automatique en mode HDR et Nightscape. En ce qui concerne la fonction d’enregistrement vidéo, l’enregistrement vidéo ultra grand angle, la stabilisation vidéo UIS, la caméra de beauté portrait selfie et les vidéos à effet bokeh en temps réel sont disponibles.

Quant au châssis, le corps du smartphone a un cadre métallique central, tandis que la surface de l’écran et la coque arrière sont en Corning Gorilla Glass 5 adapté avec la technologie de cintrage thermique 3D, qui promet d’améliorer la solidité et Durabilité de l’ensemble, tout en offrant un arc qui s’adapte à la paume des mains. Ce terminal a l’air bien.

En plus de la prise en charge des réseaux 5G, également celle correspondant au Wi-Fi 6 ou au capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran. Sa batterie a une bonne capacité et une charge flash SuperDart rapide jusqu’à 65 watts.

Spécifications Realme X50 Pro

Écran: Super AMOLED 6,44 pouces. Taux de rafraîchissement maximum 90 Hz. HDR10 +. Verre Gorilla Corning 5

Résolution: 1080 x 2400 pixels. Format d’image 20: 9

Chipset: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865

CPU: Huit cœurs Kryo 585 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz)

GPU: Adreno 650

RAM: 8/12 Go

Stockage: 128/256 Go

Caméra arrière: Capteur quadruple 64 MP, f / 1,8 + 12 MP, f / 2,5 + 8 MP, f / 2,3 + 2 MP N / B, f / 2,4

Caméra frontale: Double capteur 32 MP, f / 2,5 + 8 MP, f / 2,2

Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, USB Type C. Option double SIM. Capteur d’empreintes digitales à l’écran. A-GPS

La batterie: Li-Po non amovible 4200 mAh

Les dimensions: 159 x 74,2 x 9,4 mm

Le poids: 207 g

Système opératif: Android 10

Realme X50 Pro: disponibilité et prix

Le terminal est proposé en deux teintes de «Moss Green» et «Rustic Red» à faible saturation, avec des films couleur personnalisés de la société South Kore, SKC. Avec Android 10 préinstallé, il sera disponible en Europe en avril dans les configurations et les prix suivants:

8 Go de RAM + 128 Go de stockage par 599 euros.

8 Go de RAM + 256 Go de stockage pour 669 euros.

12 Go de RAM + 256 Go de stockage pour 749 euros.

Les prix contenus pour un superphone avec le chipset mobile le plus puissant du marché, supportent la 5G et le Wi-Fi 6, et un bon niveau dans le reste des sections. Un terminal à prendre en compte, que s’il avait monté l’écran de son frère X50 ce serait absolument rond. Et nous en aurons plus aujourd’hui. À la suite de l’annulation du MWC à Barcelone, différents fabricants présentent leurs nouveautés lors de leurs propres événements. Ce matin, nous avons vu le Sony Xperia 1 II et bientôt nous aurons le nouveau Huawei et Honor.