Realme X50m 5G débarque officiellement en Chine: spécifications et prix

Les derniers smartphones avec prise en charge 5G de la sous-marque Oppo sont le haut de gamme Realme X50 et Realme X50 Pro, mais aujourd’hui, le nouveau est ajouté à ces appareils Realme X50m 5G. Il s’agit d’un smartphone moyen-haut de gamme qui intègre certaines caractéristiques des frères aînés.

Le nouveau milieu de gamme de Realme avec support 5G est officiel

La liste des smartphones par Realme équipé de support pour les nouveaux réseaux de cinquième génération. Comme déjà mentionné, en effet, le constructeur chinois a récemment présenté en Chine la nouvelle variante Lite de son dernier haut de gamme, ou la nouvelle Realme X50m 5G. D’un point de vue esthétique, nous pouvons voir comment cet appareil reprend les lignes esthétiques de ses frères aînés.

De face, le smartphone possède une large affichage avec un double trou et à l’arrière a quatre caméras placé aux feux de circulation sur le côté gauche. Modifiez légèrement la finition de la coque arrière. Ici, en fait, nous trouvons des reflets lumineux très similaires à ceux vus sur le dernier entrée de gamme de l’entreprise, Realme 6.

Côté performances, cet appareil appartient à la gamme moyenne-haute du marché. Sous le capot il y a en fait le processeur Snapdragon 765G Qualcomm et il y a plusieurs coupures de mémoire. Ci-dessous, nous résumons brièvement la fiche technique de l’appareil.

Realme X50m 5G – fiche technique

Écran LCD à double trou de 6,57 pouces en résolution FullHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur Octa Core Snapdragon 765G

GPU Adreno 620

Réductions de mémoire: 6/8 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go de stockage UFS 2.1

Système d’exploitation Android 10 avec une véritable interface utilisateur UI

Caméra arrière quadruple 48 + 8 (grand angle) + 2 + 2 mégapixels avec ouverture focale de f / 1,8 et f / 2,4

Double caméra avant 16 (capteur Sony IMX471) +2 mégapixels avec ouverture focale de f / 2.0 et f / 2.4

Connectivité: prise en charge 5G SA / NSA, prise en charge double SIM, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, puce NFC, GPS / GLOANSS / Beidu, USB Type C, capteur biométrique latéral

Dimensions: 163,8 × 75,8 × 8,9 mm

Poids: 194 g

Batterie 4200 mAh avec charge rapide Dart Charge 30 W

Tarifs et disponibilités

Ce smartphone sera disponible à l’achat en Chine à partir du 29 avril dans les couleurs Bleu étoilé et Galaxy White à un prix de départ d’environ 260 € au taux de change actuel.