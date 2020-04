RealNetworks, un technicien de Seattle coté en bourse, reçoit un prêt de secours fédéral de 2,87 millions de dollars – .

PDG de RealNetworks Rob Glaser en 2017. (. Photo / Nat Levy)

RealNetworks, le pionnier des médias en streaming de 26 ans qui a récemment pivoté pour développer une technologie de reconnaissance faciale, a révélé aujourd’hui qu’il avait reçu 2,87 millions de dollars du programme de protection des chèques de paie du gouvernement fédéral.

Le prêt est le plus important des trois reçus par des sociétés technologiques cotées en bourse dans la région de Seattle. Elle intervient alors qu’un examen supplémentaire est effectué sur les grandes entreprises qui reçoivent des fonds dans le cadre du programme naissant de secours économique.

RealNetworks employait 453 employés à la fin de 2019, dans la limite de 500 employés pour recevoir les prêts.

Certaines sociétés cotées en bourse qui ont reçu un financement au titre de la loi sur l’aide aux coronavirus, les secours et la sécurité économique ont déclaré qu’elles rendraient l’argent. Plus tôt cette semaine, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que les entreprises ayant reçu des prêts de 2 millions de dollars ou plus seraient auditées, soulignant que le programme était conçu pour les petites entreprises qui avaient besoin d’argent pour surmonter la crise COVID-19.

“Ce n’était pas un programme conçu pour les entreprises publiques disposant de liquidités”, a déclaré Mnuchin à CNBC.

“Nous suivons les règles très rigoureusement”, a déclaré Glaser à . par téléphone mercredi après-midi. “Nous y réfléchissons beaucoup et nous pensons que c’est un programme qui a du sens pour nous.”

Il a déclaré que l’entreprise avait mis en congé certains travailleurs qu’elle prévoyait maintenant de ramener à cause des fonds PPP, principalement ceux qui travaillent sur sa technologie de reconnaissance faciale SAFR. Les casinos et les aéroports durement touchés étaient deux des principaux marchés de cette technologie.

RealNetworks explore actuellement des moyens d’appliquer sa technologie de vision par ordinateur pour aider à soutenir les efforts de réouverture des lieux de travail tout en observant la distanciation sociale, et les employés de retour aideront à accélérer ces plans, a-t-il déclaré.

Par coïncidence, Glaser a dit qu’il connaissait Mnuchin, ayant travaillé avec lui sur le Yale Daily News au début des années 1980. Cependant, il a dit qu’ils n’étaient pas des amis personnels et qu’ils n’avaient pas discuté du programme de prêts PPP. Glaser est connu pour sa politique progressiste et est un important donateur démocrate.

Nous suivons les règles très rigoureusement. Nous y réfléchissons beaucoup et nous pensons que c’est un programme qui a du sens pour nous.

«Je pense personnellement que le gouvernement fédéral doit faire plus pour aider les gens pendant cette période», a déclaré Glaser. “Je suis content qu’ils aient ajouté de l’argent pour les hôpitaux. Je pense qu’il est important d’aider les gouvernements étatiques et locaux. Je ne pense donc pas que le programme PPP soit le tout-en-un. Mais je pense que cela sert un objectif important et je suis reconnaissant que nous nous soyons qualifiés pour cela et que nous y participions. »

BSQUARE, une société de technologie de l’Internet des objets cotée en bourse, a déclaré le 10 avril qu’elle avait reçu un prêt PPP de 1,6 million de dollars. Microvision, la société de technologie de projection laser basée à Redmond, a reçu 1,57 million de dollars dans le cadre du programme.

RealNetworks avait 16,8 millions de dollars en espèces et équivalents à la fin de 2019, moins de la moitié de ses 35,6 millions de dollars à la fin de 2018, et une baisse par rapport à près de 100 millions de dollars à la banque à la fin de 2015. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 172 millions de dollars. en 2019, et une perte de plus de 20 millions de dollars.

La société, qui est cotée au Nasdaq sous le symbole RNWK, est également confrontée à ses propres problèmes liés à son statut d’entreprise cotée en bourse. Dans le même communiqué de presse annonçant le prêt PPP, la société a indiqué avoir reçu la semaine dernière un avis de la Bourse du Nasdaq indiquant qu’elle ne remplissait plus les exigences d’offre minimale pour être cotée en bourse.

Les actions de RealNetworks se négocient autour de 80 cents, avec une valeur de marché de 30 millions de dollars. Certaines des sociétés cotées en bourse qui ont jusqu’à présent remboursé le prêt PPP ont des valorisations de marché beaucoup plus importantes, notamment Shake Shack avec une capitalisation boursière de 2,28 milliards de dollars.

Le Nasdaq a récemment mis en place un délai de grâce jusqu’à la fin du mois de juin pour les entreprises qui ne respectent pas les règles de prix d’offre, et RealNetworks a jusqu’au 28 décembre pour se remettre en conformité.

Le SAFR de RealNetworks fournit aux écoles et autres sites la technologie de reconnaissance faciale. (Photo SAFR)

RealNetworks, dont le siège social se trouve en face du parc T-Mobile de Seattle, prévoit d’utiliser les fonds pour la paie et les paiements de location. La société a maintenu des baux totalisant environ 100000 pieds carrés à Seattle, mais en décembre 2019, elle avait sous-loué une partie importante de l’espace.

L’entreprise a récemment mis en œuvre d’autres mesures de réduction des coûts, notamment la modification de son programme de primes pour les cadres et le gel des salaires des employés. Glaser a également refusé d’accepter un bonus 2019 qui aurait été payable en 2020.

En février, alors que les liquidités diminuaient, Glaser a annoncé qu’il investissait 10 millions de dollars dans la société, qu’il a fondée sous le nom de Progressive Networks en 1994 à l’aube de la révolution Internet. «Je crois beaucoup aux opportunités qui s’offrent à nous», a déclaré Glaser à . au moment de l’investissement.

C’était avant les dommages économiques de la pandémie de COVID-19, qui ont conduit l’entreprise à demander le programme de protection des chèques de paie.

RealNetworks a oscillé et tissé au cours de la dernière décennie, rebondissant parmi les entreprises, des jeux à la musique en passant par le mobile. La société – qui détient également une participation majoritaire dans le secteur de la musique Napster – a récemment évolué vers la technologie de reconnaissance faciale avec une plate-forme de vision par ordinateur baptisée SAFR.

Dans le communiqué de presse d’aujourd’hui, la société a indiqué que SAFR pourrait aider à résoudre les problèmes de santé et de sécurité publiques liés à la pandémie de COVID-19.

«Nos ingénieurs ont travaillé dur pendant la pandémie et nous constatons des résultats prometteurs au début», a écrit la société. «Nous prévoyons de lancer de nouveaux produits basés sur SAFR à partir de la mi-2020 qui répondront aux besoins nouvellement identifiés du marché pour la sécurité publique alors que les gens recommenceront à travailler en plus grand nombre.»

La technologie SAFR de RealNetworks utilise l’intelligence artificielle pour «détecter et faire correspondre des millions de visages en temps réel, même dans des conditions difficiles où les visages sont en mouvement, sous des angles différents, dans des conditions d’éclairage médiocres ou partiellement masqués», selon la société. La technologie a été dévoilée en 2018 pour les écoles K-12.