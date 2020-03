Récapitulatif de la chronologie de Westworld avant la saison 3

Voici un récapitulatif de tous les événements majeurs Westworldjusqu’à présent, à l’approche de la saison 3. L’adaptation par HBO du film de 1973 Westworld (lui-même une interprétation d’un roman de Michael Crichton) a été une entreprise de division. Alors que la première saison de divertissement futuriste du Far West a été à la fois bien reçue et un succès record, la suite a suscité beaucoup plus de critiques, accusé d’être trop compliqué et de tomber du mauvais côté de la ligne dangereusement mince entre les intellectuels et prétentieux.

La saison 3 de Westworld déplace l’action dans le monde réel, ou du moins la bande-annonce amène les téléspectateurs à croire que Dolores a pour mission de s’en tenir à l’humanité avec ses hôtes passés en contrebande, et Bernard espère arrêter son chemin de destruction. Il y a eu des discussions pour savoir si la troisième saison de Westworld atténuerait la complexité après la réception de la saison 2, et bien que cette suggestion ait été reprise par les producteurs, la preuve sera dans le pudding.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Westworld révèle ce qui se passe entre 2020 et la future chronologie de l’émission

Partout où les aventures de Dolores à travers le miroir mènent Westworld dans sa troisième saison, il y a beaucoup d’événements clés et de mythes à retenir pour les fans des 2 dernières saisons. Compte tenu des détails inhérents à Westworld et du fait que la saison 2 a été créée il y a près de 2 ans, il n’y a pas de honte à suivre un cours de recyclage avant de replonger dans la folie “ l’homme et la machine ”. Ce sont les événements majeurs de la chronologie de Westworld jusqu’à la saison 3.

Les origines de Westworld: Arnold et le labyrinthe

Le parc Westworld a été créé par deux brillants scientifiques: Arnold Weber (Jeffrey Wright) et Robert Ford (Anthony Hopkins). Pionniers de l’intelligence artificielle et de l’ingénierie, le duo dynamique a réussi à fabriquer des androïdes qui non seulement ressemblaient étrangement aux humains, mais agissaient également comme eux. Ford et Weber visaient à créer un parc à thème du Far West peuplé de leurs robots à la pointe de la technologie et ont attiré l’attention de la société Delos, qui a été tellement impressionnée par Westworld, qu’ils ont décidé d’investir d’abord dans les pieds d’aventure révolutionnaires.

Le moment le plus charnière du destin de Westworld est survenu avec la mort du fils d’Arnold, et le scientifique s’est ensuite mis au travail. Arnold s’est attaché à l’une de ses premières créations, Dolores (Evan Rachel Wood), et a commencé à reconnaître des aperçus d’une possible sensibilité en elle. Réalisant que lui et Ford n’avaient pas créé de robots de divertissement, mais une toute nouvelle espèce synthétique, Arnold a proposé d’annuler les plans du parc pour des raisons morales. Son partenaire n’en avait rien. Désespéré, Arnold a intégré un deuxième personnage dans la programmation de Dolores – un méchant appelé Wyatt – et lui a ordonné de se séparer des autres hôtes, exécutant Arnold lui-même dans le processus. L’intention d’Arnold était de paralyser le projet Westworld, mais Delos a réussi à couvrir tout l’incident.

Le plan d’Arnold est tombé à plat, mais il n’a pas complètement abandonné ses créations. Arnold a reconnu que la véritable sensibilité était un labyrinthe, plutôt que la pyramide suggérée par certains, et a tracé un chemin qui conduirait un jour Dolores à travers son labyrinthe et vers un niveau d’indépendance intellectuelle semblable à un humain. Au fil du temps, d’autres hôtes tels que Akecheta (Zahn McClarnon) et Maeve (Thandie Newton) passeraient par leur propre labyrinthe, avec le symbole se propageant lentement autour de Westworld. La clé pour déverrouiller le labyrinthe et le dernier cadeau d’Arnold à ses créations était la mise à jour de la rêverie qu’il a implantée dans les hôtes, leur permettant de conserver certains souvenirs clés, en particulier ceux de nature traumatisante. Ces souvenirs éveillés ont formé la base de la conscience de soi pour les hôtes éclairés.

En relation: Qu’est-il arrivé à Aaron Paul après s’être brisé

L’homme en noir et la forge

L’homme en noir, autrement connu sous le nom de William (Jimmy Simpson dans le passé et Ed Harris dans le présent), était une figure clé dans le développement du parc Westworld avant la chronologie actuelle. Le gendre de James Delos (Peter Mullan), PDG de la Delos Corporation, William est entré dans Westworld innocent, timide et sceptique quant aux subtilités morales abusant les hôtes présentés, mais il n’a pas fallu longtemps pour qu’il tombe amoureux d’un de ces très androïdes – nul autre que Dolores. Comme on pouvait s’y attendre, le cœur de William a été brisé lorsqu’une réinitialisation Dolores n’a pas pu le reconnaître, et ce «moment Ralph Wiggum» a déclenché la transformation de William en l’homme en noir, un toxicomane de Westworld qui a assassiné et pillé son chemin dans le parc lors d’un sinistre voyage de soi. Découverte.

Loin de son temps de «récréation», William est devenu convaincu du potentiel de Westworld et a vendu l’idée de la collecte de données à James Delos. Will a fait valoir que les informations que la société pouvait recueillir auprès de ses visiteurs étaient inestimables d’un point de vue marketing et justifiait un investissement plus important dans le développement du parc, et son beau-père a rapidement accepté. À partir de ce moment, les données des consommateurs seraient collectées via les chapeaux que chaque invité portait pendant l’aventure de Westworld et The Forge a été construit comme une unité de stockage pour toutes ces informations accumulées.

Alors que le but officiel de The Forge n’était guère plus qu’un disque dur massif, l’installation avait plusieurs fonctions ultérieures. Delos a cherché à combiner leurs données de visiteur avec les progrès toujours croissants des organismes hôtes pour réaliser l’immortalité artificielle. Pendant longtemps après la mort de James Delos, la société a tenté de recréer sa personnalité dans un corps artificiel, créant essentiellement un second Delos éternel. Malheureusement, la mise en miroir d’un humain réel s’est avérée plus difficile que d’écrire des personnalités à partir de zéro, et les différents tests de fidélité pour James ont constamment échoué.

Westworld Saison 1: le plan de Ford et le voyage vers la conscience de Dolores

À l’ère de la première saison de Westworld, un ancien Robert Ford a changé d’avis sur la moralité du parc et est maintenant d’accord avec la façon de penser d’Arnold, estimant que les hôtes sont la prochaine étape logique de la progression humaine. Afin d’aider ses créations à se libérer, il écrit un nouveau récit secret appelé “Journey Into Night”, et télécharge la mise à jour d’Arnold Reverie aux hôtes, leur permettant de conserver des souvenirs de récits passés. Un autre élément clé du plan de Ford est Maeve, qui est placée sur une boucle qui la fera sortir du parc, mais en raison de son propre voyage de découverte de soi, Maeve choisit finalement de retourner à l’intérieur pour trouver sa fille fictive, forgeant un coup de feu en liberté.

En relation: À quoi s’attendre de la saison 3 de Westworld

Pendant ce temps, Ford estime également que le conseil d’administration de Delos essaie de l’évincer avant que le nouveau récit puisse être mis en œuvre. Le seul levier que Ford détient sur ses bailleurs de fonds est les précieuses données qu’il pourrait supprimer à tout moment, alors il choisit de tuer Theresa Cullen (Sidse Babett Knudsen) pour avoir secrètement transféré des données à Delos et a Elsie (Shannon Woodward) kidnappée afin de tout garder silencieux. Le plan de Ford culmine dans un bain de sang dramatique où une armée d’hôtes massacre sans pitié les VIP assemblés présents dans le parc et Dolores l’exécute exactement de la même manière qu’elle a fait Arnold plusieurs années auparavant, mais cette fois en pleine conscience de ses actions. Les hôtes sont maintenant libérés de leurs restrictions préjudiciables aux humains.

Ironiquement, le voyage de Dolores vers la conscience commence, grâce à William, qui a déposé une photo de sa fiancée du monde réel lors d’une première visite au parc. Cette photo est reprise par le père narratif de Dolores, Peter Abernathy (Louis Herthum), qui commence à remettre en question sa réalité. Voir la photo suffit à déclencher la quête de Dolores à travers le labyrinthe, alors qu’elle commence à ressentir des flashbacks sur l’incident avec Arnold des années auparavant et son bref rendez-vous avec William. Finalement, Dolores atteint la scène du meurtre d’Arnold et rassemble les pièces, atteignant le centre de son labyrinthe et atteignant sa pleine conscience. Bien qu’il ait été répété à plusieurs reprises que The Maze n’était pas pour lui, William suit la quête de Dolores, croyant que cela le mènera à un nouveau niveau du jeu, ce qui, dans un sens, le fait.

Westworld Saison 2: l’évasion des hôtes

L’arc central de la saison 2 de Westworld est The Door, une passerelle mythique qui emmènerait les hôtes dans un autre monde, mais tous les hôtes conscients ne sont pas intéressés à s’y promener. Ford avait informé Akecheta de l’existence de The Door depuis longtemps, et le chef de tribu a passé des années à essayer de trouver l’endroit mythique et à conduire son peuple au paradis.

Après avoir atteint le centre de son labyrinthe dans la saison 1, Dolores se déchaîne violemment, recrutant d’autres hôtes à ses côtés pour tenter de sortir du parc et d’entrer dans le monde humain. Ici, Dolores croit qu’elle peut gagner une véritable liberté et donner à ceux qui l’ont torturée pour se divertir à Westworld un avant-goût de leur propre médecine. Dans sa quête, Dolores se perd un peu en modifiant Teddy (James Marsden) au point de se suicider et de tuer aveuglément hôte et humain.

Connexes: Comment réparer Westworld dans la saison 3

Akecheta essaie toujours de trouver The Door de nos jours après avoir pris conscience de lui-même, et trouve ce qu’il cherche dans The Forge après avoir uni ses forces avec Maeve et son gang. Après une visite à Shogun World, le groupe ragtag aide à réunir le personnage de Thandie Newton avec sa fille androïde, et Maeve veut envoyer son enfant en sécurité avec Akecheta. Essentiellement, The Door téléchargera les personnalités des hôtes sur un satellite de stockage en nuage dans l’espace extra-atmosphérique, laissant leurs corps robotiques derrière et permettant aux hôtes une certaine liberté dans un paradis numérique. Initialement, Dolores croit que leur quête est une folie, et The Door représente simplement une autre prison, mais elle décide finalement d’honorer leur choix et les aide à travers le portail.

Comment s’est terminée la saison 2 de Westworld: l’évasion de Dolores et New Bernard

Tout au long de la saison 2 de Westworld, l’objectif principal de Dolores est de s’échapper du parc, et elle atteint finalement cet objectif dans le dernier épisode. Au départ, Dolores a été réprimée par Bernard lorsqu’elle a menacé d’empêcher les hôtes de se télécharger via The Door, mais Bernard, avec sa voix intérieure le poussant, a décidé de lutter contre la tyrannie humaine en téléchargeant Dolores dans une version hôte de Charlotte Hale ( Tessa Thompson). Déguisé en fonctionnaire de Délos, Dolores parvient à terminer le téléchargement de la porte et à se mêler aux autres invités évacués. Bien que la sécurité soit stricte, Stubbs (Luke Hemsworth), qui est lui-même un hôte ou conscient que Hale est en réalité Dolores, la laisse entrer dans le monde réel.

Dolores ne laisse pas Westworld non armé non plus. Grâce aux données stockées dans The Forge, elle part après avoir minutieusement étudié la psyché humaine et a désormais une connaissance intime de son ennemi. Dolores transporte également 5 hôtes dans le monde réel avec elle, dont l’un est son père.

Bernard subit un tour de montagnes russes dans la saison 2 de Westworld. Après l’incident de “Journey Into Night”, Bernard a libéré Elsie, mais l’a ensuite vue mourir aux mains du vrai Hale, ce qui l’a amené à créer le sosie de Dolores-Hale. Afin de garder le plan des responsables de Délos jonché de Westworld, Bernard efface ses propres souvenirs de ces événements. Bien que l’hôte de Dolores-Hale vienne à l’idée de The Door, elle excite également Bernard et l’exécute avant de sortir du parc. Malgré cela, l’une des boules hôtes que Dolores sort clandestinement de Westworld est en fait Bernard, et il est reconstruit dans le monde réel, même si les deux se reconnaissent comme ennemis.

En relation: Le parc à thème nazi de la saison 3 de Westworld révèle le sombre secret de l’émission

The Far Future: William devient hôte

Dans la dernière piqûre de la saison 2 de Westworld, William revit le moment où il a tué sa propre fille sous la croyance erronée qu’elle était une hôte. Chaque fois qu’il se rend à The Forge, il rencontre une véritable version hôte d’Emily et reçoit le même test de fidélité qu’il a effectué sur James Delos tant de fois dans le passé. Selon l’hôte Emily, de nombreuses années se sont écoulées et Westworld lui-même semble être tombé en ruine. On ne sait pas clairement qui est derrière la tentative d’immortalité de William, ni combien de temps s’est écoulé depuis la mort de son corps mortel. Tout ce que la scène finale confirme est que la conscience de William est maintenant dans un hôte, et il est en quête d’atteindre le genre de précision humaine que son prédécesseur ne pouvait pas.

Plus: Théorie de la saison 3 de Westworld: le nouveau monde n’est qu’un autre parc

Westworld la première de la saison 3 avec “Parce Domine” le 15 mars sur HBO.

Pourquoi Fast & Furious 9 a été retardé d’une année entière

A propos de l’auteur

Craig a commencé à contribuer à . en 2016, plusieurs années après avoir obtenu son diplôme universitaire, et se déchaîne depuis, principalement pour lui-même dans une pièce sombre. Ayant auparavant écrit pour divers médias sportifs et musicaux, Craig s’est rapidement tourné vers la télévision et le cinéma, où une éducation régulière de la science-fiction et de la bande dessinée a finalement pris son envol.

Craig a déjà été publié sur des sites tels que Den of Geek, et après de nombreuses heures gorgées de café sur un ordinateur portable, le travail du soir à temps partiel s’est finalement transformé en une carrière à temps plein couvrant tout, de l’apocalypse zombie à la Starship Enterprise via le TARDIS.

Depuis qu’il a rejoint le groupe ., Craig a été impliqué dans les dernières nouvelles et les listes de classement légèrement controversées, mais travaille maintenant principalement comme rédacteur de longs métrages.

Jim Carrey est le premier choix d’acteur de Craig et les sujets préférés incluent les super-héros, l’anime et le génie non reconnu de la trilogie musicale du lycée.

En savoir plus sur Craig Elvy