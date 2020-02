Récapitulation de l’assemblée des actionnaires d’AAPL 2020

Apple a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd’hui au Steve Jobs Theatre. Bien que l’événement annuel soit généralement relativement peu d’actualité pour les consommateurs, il permet aux actionnaires d’entendre directement les dirigeants d’Apple, y compris Tim Cook. Voici tout ce que vous devez savoir.

Il est important de garder à l’esprit que les propositions et les questions des actionnaires ne sont pas toujours les plus enclines techniquement. Au lieu de cela, vous obtenez beaucoup de questions et de propositions générales, générales et souvent mal informées.

Récapitulation de la réunion des actionnaires d’AAPL 2020 |

L’événement a lieu au Steve Jobs Theatre et les actionnaires d’Apple sont invités à y assister. Apple a ouvert l’enregistrement le mois dernier, mais l’événement a atteint sa capacité relativement rapidement, et Apple a informé les participants inscrits par e-mail. Cette année, Apple a également averti les participants de l’épidémie de coronavirus en cours.

#AppleShareholderMeeting time. pic.twitter.com/TJAqqLjX9e

– Sean Montgomery (@gomery) 26 février 2020

Tim Cook a donné le coup d’envoi de la réunion des actionnaires d’APPL, en souhaitant la bienvenue aux investisseurs et aux membres du conseil d’administration, comme Al Gore, à la réunion. Cook n’a pas présidé la partie formelle de la réunion.

Les actionnaires ont voté sur six propositions lors de la réunion d’aujourd’hui. L’une des propositions visait à demander à Apple de signaler si elle s’était «publiquement engagée à respecter la liberté d’expression en tant que droit de l’homme», en particulier en ce qui concerne les relations de l’entreprise avec la Chine.

. explique:

La proposition d’actionnaire sur la liberté d’expression se concentre sur la suppression par Apple en 2017 des applications de réseau privé virtuel de son App Store en Chine. Apple s’oppose à la proposition, affirmant qu’elle fournit déjà des informations détaillées sur le moment où elle supprime des applications à la demande des gouvernements du monde entier et qu’elle respecte les lois des pays où elle opère.

La proposition a été rejetée lors des réunions d’aujourd’hui, ce qui n’est pas surprenant pour une proposition rejetée par la direction d’Apple. D’autres propositions visant à lier la rémunération des dirigeants aux mesures environnementales et à l’accès proxy ont également été rejetées. Les trois autres propositions ont été approuvées:

Élection des administrateurs

Ratification de la nomination d’un cabinet d’expertise comptable agréé indépendant

Vote consultatif pour approuver la rémunération de la haute direction

Après la partie propositions de l’assemblée, il y a eu des commentaires de Tim Cook, ainsi qu’une section questions et réponses pour les actionnaires d’AAPL. Au cours de ce Tim Cook, abordé Apple TV + et l’essai gratuit d’un an qu’Apple offre aux acheteurs de matériel. “C’est absolument fou que nous ayons fait cela, mais nous l’avons fait”, a déclaré Cook.

Le PDG d’Apple a également abordé l’épidémie de coronavirus, réitérant que «la première priorité d’Apple est la santé et la sécurité des employés et des partenaires et des communautés dans lesquelles nous sommes». D’un point de vue commercial, Cook a déclaré que c’était toujours une «situation assez dynamique» et «un défi» pour Apple.

Quant aux efforts environnementaux d’Apple, Cook a déclaré que l’objectif ultime d’Apple était de «créer un produit Apple sans rien prendre de la terre». Cook a expliqué: «C’est l’une de ces choses que les gens disent que vous ne pouvez pas faire; nous allons trouver un moyen de le faire. “

Comme vous vous en doutez, Cook n’entrerait pas dans les détails des plans futurs d’Apple. “Nous investissons dans beaucoup de choses, dont la plupart dont je ne peux pas vous parler, mais elles sont vraiment cool.”

Un actionnaire a voulu savoir si Apple envisagerait de tenir sa réunion annuelle dans un lieu plus grand, afin que davantage d’investisseurs puissent y assister. Cook a expliqué que le Steve Jobs Theatre est le plus grand lieu d’Apple et que l’événement “perdrait une partie de sa spécificité s’il n’était pas sur le site Apple”.

Un autre actionnaire a demandé pourquoi Apple n’avait pas acquis les droits de la réunion des Amis, qui revient à HBO Max. «Ce n’est pas de cela qu’il s’agit pour Apple TV Plus. Il s’agit d’une programmation originale. Il ne semble pas juste pour Apple de simplement sortir et de recommencer “, a déclaré Cook.

Cook a également été interrogé sur le travail d’Apple avec les enquêteurs lors de la fusillade de Pensacola. Le PDG d’Apple a expliqué qu’Apple a été “extrêmement coopératif, mais que” vous ne pouvez jamais avoir de porte dérobée juste pour les bons “. Il a également déclaré: “Ne pensez pas une seconde que nous avons quelque chose que nous ne donnons pas.”

Tim Cook a demandé un différend avec le DoJ / FBI sur le déverrouillage des iPhones:

“Essentiellement, la question est de savoir si Apple doit avoir une porte dérobée, ou le gouvernement devrait, dans vos iPhones. Et nous disons non. (applaudissements)… Vous installez une porte dérobée dans votre maison et n’importe qui peut entrer. Un téléphone, c’est pareil. »

– Patrick McGee (@PatrickMcGee_) 26 février 2020

Les projets de santé continue d’Apple étaient également un sujet populaire lors de la réunion d’aujourd’hui. Un investisseur a demandé si Apple ne travaillerait que sur des projets de santé ayant un retour sur investissement clair, mais Cook a expliqué qu’Apple réalisait déjà de nombreux projets de santé sans retour sur investissement.

«La grande idée est de permettre aux gens de posséder leur santé. Pendant si longtemps, nous avons tous dépendu uniquement d’un médecin… mais c’est le patient qui devrait être propriétaire des données. C’est ce que nous essayons de faire », a expliqué Cook.

Les actionnaires d’AAPL ont également posé des questions sur le logiciel de l’iPad lors de la réunion, et pourquoi il est en retard sur le matériel de l’iPad. Le chef du logiciel Apple, Craig Federighi, est intervenu ici. “Si vous aimez ce que vous nous avez vu faire avec iPadOS, restez à l’écoute, nous allons continuer à y travailler.”

Last but not least, Cook a confirmé qu’Apple ouvrira sa boutique en ligne en Inde cette année, avec l’intention d’ouvrir ses premiers magasins de détail dans le pays en 2021. Cook a déclaré qu’il devait demander une approbation spéciale pour cela car le gouvernement indien le voulait travailler avec un partenaire. “Nous ne serions pas un très bon partenaire dans le commerce de détail. Nous aimons faire les choses à notre façon. »

Plus de tweets |

Réunion des actionnaires d’Apple terminée. Tim Cook a répondu à ~ 8 questions, aucune concernant la proposition d’actionnaire des droits de l’homme.

– Patrick McGee (@PatrickMcGee_) 26 février 2020

L’assemblée des actionnaires d’Apple vient de se terminer. Tim Cook n’a répondu à * aucune * question sur le coronavirus ou son impact sur les affaires d’Apple.

– Troy Wolverton (@troywolv) 26 février 2020

. @ tim_cook s’exprimant sur #coronavirus lors de la réunion des actionnaires de @Apple: “Notre première priorité est la santé et la sécurité des employés et partenaires et des communautés dans lesquelles nous nous trouvons.” $ AAPL

– Abrar Al-Heeti (@ alheeti_3) 26 février 2020

pic.twitter.com/tKmjc28iML

– kif (@kifleswing) 26 février 2020

Propositions de gestion toutes approuvées par les investisseurs @Apple. La proposition d’actionnaires n ° 4 obtient un vote sain. @ Proposition de ZevinAssetMgmt # 5 avec un bon vote pour la première année. Et un support incroyable pour @SumOfUs prop sur #humanrights & free expression! Beaucoup de signaux vers la carte $ AAPL. Tout ne va pas bien. pic.twitter.com/1dL6rysmmb

– Pat Miguel🌹Tomaino (@Pat_Tomaino) 26 février 2020

Je suis ici à la réunion des actionnaires de @Apple pour défier le géant de la technologie sur les normes du travail, les # droits de l’homme et l’inclusion de la main-d’œuvre. Que poseriez-vous au PDG Tim Cook? $ aapl pic.twitter.com/7FbRhfUVVG

– Pat Miguel🌹Tomaino (@Pat_Tomaino) 26 février 2020

Bonjour d’Apple Park! ☀️ ⭕️ pic.twitter.com/owEJiiCAyO

– Imaginat1on (@ imaginat1on) 26 février 2020

Réunion des actionnaires d’Apple aujourd’hui à Apple Park – l’an dernier, il a été question de «comment puis-je obtenir une seconde main sur mon Apple Watch».

– Benjamin Mayo (@bzamayo) 26 février 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: