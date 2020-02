Récepteur Kenwood CarPlay 330 $, iPhone 7 BOGO, plus

Les meilleures offres de vendredi incluent les récepteurs Kenwood CarPlay, l’iPhone 7 BOGO et les sacs messenger Timbuk2 MacBook. Rendez-vous ci-dessous pour découvrir les meilleures offres et bien plus sur la pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui.

Récepteurs Kenwood CarPlay à partir de 330 $

La vitrine officielle eBay de Best Buy propose actuellement le Kenwood CarPlay 7 pouces et le récepteur automatique Android DMX9706S pour 450 $. Au lieu de 600 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 150 $, bat notre mention précédente de 50 $ et marque un nouveau record historique.

Doté d’un écran tactile de 7 pouces, le récepteur CarPlay et Android Auto de Kenwood est une mise à niveau indispensable pour votre trajet. Il permet notamment de garder un œil sur les directions, la lecture de musique et bien plus encore lors des déplacements. Il est également possible de connecter un deuxième port USB pour que vos amis puissent DJ depuis le siège arrière. Découvrez les offres de récepteurs CarPlay 330 $.

iPhone 7 BOGO

Metro by T-Mobile propose un iPhone 7 de 32 Go pour 50 $, avec la possibilité d’en ajouter un autre pour GRATUIT. Vous devrez payer des frais d’activation sur les deux lignes, ce qui équivaut généralement à 30 $ par. L’ajout d’une nouvelle ligne est également requis pour le billet de faveur. L’iPhone 7 s’est vendu à l’origine à 650 $, bien que diverses promotions de nos jours le portent à moins de 200 $. Il est parfait pour ceux qui n’ont pas nécessairement besoin des dernières technologies.

L’iPhone 7 offre un écran Retina de 4,7 pouces, un appareil photo 12MP, une puce A10 et plus encore. Le meilleur de tous? Vous pouvez vous attendre à recevoir les dernières mises à jour iOS pendant un certain temps.

Le sac messager classique Timbuk2 coûte 58 $

Amazon propose actuellement le grand sac messager Timbuk2 Classic en bleu nuit pour 57 $ US. Au lieu de 76 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 25%, se situe à moins de 3 $ du plus bas historique d’Amazon et est le deuxième meilleur prix que nous ayons vu.

Composé d’un matériau résistant à l’eau, ce sac de messager a de la place pour toute l’écurie Apple de MacBook. Il y a beaucoup d’espace de stockage pour les chargeurs, les câbles et autres équipements essentiels. De plus, un coussin de courroie en maille aérée incurvée et des poches internes distribuées pour «équilibrer le poids de votre transport» constitueraient tous deux un sac plus confortable.

La serrure intelligente de 3e génération du mois d’août atteint 100 $

Amazon propose le Smart Lock de 3e génération en gris foncé pour 100 $. Cela représente une réduction de 20 $ par rapport au tarif habituel et se situe à moins de 44 $ du prix le plus bas que nous ayons suivi. Si vous n’êtes pas encore passé à une serrure de porte intelligente, August est à la fois beau et à un prix respectable. Cela apportera un aspect sophistiqué à la porte d’entrée tout en ouvrant la voie à un tas d’intégrations potentielles lors de la notation d’un August Connect maintenant ou à un moment donné dans le futur. Ce module complémentaire pratique sur Alexa, Assistant, Airbnb et plus encore.

Économisez 25% sur la batterie externe USB-C PD 18 W d’UGREEN

La boutique officielle Amazon UGREEN propose sa banque d’alimentation PD USB-C 18 W 10000 mAh pour 15 $. Habituellement vendue pour 20 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 25% et marque un nouveau plus bas historique. Doté d’une batterie interne de 10000 mAh, ce chargeur portable peut recharger votre iPhone 11 trois fois avec du jus à revendre. Il arbore un port USB-C de 18 W pour compléter rapidement les smartphones phares et similaires aux côtés d’un emplacement USB 2,4 A pour faire le plein d’autres appareils.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

