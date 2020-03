Rechargez 4 appareils Apple différents avec une station de recharge sans fil de 20 $ – .

Les clients Apple ne possèdent que rarement un seul appareil Apple, ce qui signifie qu’ils disposent de plusieurs gadgets Apple qui ont constamment besoin d’être facturés.

C’est ce que les «bornes de recharge» comme la station de charge sans fil Elaime 4 en 1 sont si populaires, et ce modèle particulier est en vente à son prix le plus bas jamais mardi si vous utilisez le code promo L9LCVKEG lors du paiement sur Amazon.

À seulement 19,99 $ en vente, le modèle Elaime peut charger quatre appareils différents à la fois, y compris l’Apple Watch et trois autres.

Si vous êtes un fan d’Apple, il est presque impossible de posséder un seul produit Apple. C’est pratiquement impossible. Les divers gadgets et gadgets d’Apple sont presque tous les meilleurs de leur catégorie, et ils offrent tous des intégrations phénoménales qu’aucun des rivaux d’Apple n’est proche de correspondre. Seul iMessage est formidable car il est génial d’avoir des messages texte et des iMessages en un seul endroit auquel vous pouvez accéder sur n’importe quel appareil mobile ou ordinateur. En plus de cela, vous avez des choses comme Handoff, iCloud, Keychain et Apple Watch, qui est essentiellement une extension de votre iPhone qui vit à votre poignet.

Toute cette grande intégration sur tous ces produits de pointe est fantastique, mais les garder tous chargés peut être un problème. C’est pourquoi avoir une seule station de charge lorsque vous pouvez faire le plein de tous vos gadgets à la fois est une excellente idée. La station de charge sans fil Elaime 4 en 1 est une excellente option pour cela, car elle a de la place pour tous les différents gadgets Apple que vous pourriez posséder.

Il y a un disque de chargement sans fil sur un support pour l’Apple Watch et un connecteur Lightning en dessous où vous pouvez charger vos AirPods ou AirPods Pro (qui sont tous deux en vente en ce moment sur Amazon, soit dit en passant). Il y a un chargeur sans fil au milieu pour votre iPhone, puis un autre connecteur Lightning de l’autre côté où vous pouvez recharger l’iPhone de votre partenaire, un modèle iPad plus petit ou même votre propre iPhone si vous avez un modèle qui ne prend pas en charge le sans fil mise en charge.

La station de charge d’Elaime est un accessoire fantastique indispensable pour tout fan d’Apple fatigué de lutter pour garder tout sous tension. C’est déjà une grande valeur à son prix régulier de 33 $, mais le code promo L9LCVKEG le réduit à seulement 19,99 $ sur Amazon. C’est un creux historique et c’est une affaire que vous ne voudrez certainement pas manquer.

