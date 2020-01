Rechargez rapidement votre iPhone pour 21 $ au lieu de dépenser 64 $ chez Apple – .

Si vous avez un iPhone récent autre qu’un iPhone 11 ou 11 Pro, votre téléphone prend en charge une charge rapide de 18 W, mais votre combiné est livré avec un chargeur 5 W douloureusement lent. Et si vous avez un modèle iPhone 11, vous avez un chargeur plus rapide mais votre câble USB-C vers Lightning est beaucoup trop court. Dans les deux cas, nous avons une offre fantastique dont vous pouvez profiter sur Amazon. Tout d’abord, utilisez le code coupon D3X527IE lorsque vous achetez un chargeur USB C 18 W AUKEY avec Power Delivery et vous ne payez que 8,99 $. Utilisez ensuite le code de coupon AKPL2CL6 lors de l’achat d’un câble USB C vers Lightning Anker de 6 pieds et vous l’obtiendrez pour 11,99 $ en blanc ou en noir. Au final, vous aurez payé un total de 20,98 $ pour le chargeur iPhone le plus rapide possible et un câble de 6 pieds. Apple facture 64 $ combinés pour son adaptateur mural 18 W (29 $) et son câble de 6 pieds 35 $)!

AUKEY 18W USB C Charger avec Power Delivery

USB Power Delivery 3.0 18 W: chargez rapidement votre iPhone X / 8/8 Plus, Google Pixel 2/2 XL ou d’autres appareils compatibles USB-PD

Charge à l’épreuve du temps: un chargeur puissant conçu pour alimenter la plupart des appareils alimentés par USB-C jusqu’à 18 W. Rétrocompatible avec Power Delivery 2.0

Compact et portable: le facteur de forme extrêmement compact et la prise pliable le rendent idéal pour emporter avec vous. Pratique pour la maison, le bureau et les vacances

Sûr et fiable: des protections intégrées protègent vos appareils contre le courant excessif, la surchauffe et la surcharge

Contenu de l’emballage: AUKEY PA-Y15 Chargeur de puissance 18 W, manuel d’utilisation, garantie de remboursement de 45 jours et carte de garantie de remplacement du produit de 24 mois

Câble USB C vers Lightning de 6 pieds Anker

Alimentation: utilisez ce câble avec votre chargeur d’alimentation USB-C (y compris l’adaptateur secteur Apple 18W 29W, 30W, 61W ou 87W USB-C) pour charger votre appareil iOS et accéder à une charge rapide pour iPhone 8, 8 Plus, x, XS, XR, XS Max et modèles ultérieurs.

Chargez et synchronisez: connectez votre iPhone, iPad ou iPod avec Lightning Connector à votre Mac et iPad Pro compatible USB-C ou Thunderbolt 3 (USB-C) pour synchroniser et charger en toute transparence.

Durabilité ultime: dure 12 fois plus longtemps que les autres câbles et résiste à plus de 12 000 courbures lors de tests de laboratoire stricts.

Mfi: la certification mfi et des tests de qualité stricts garantissent que vos appareils Apple sont chargés en toute sécurité, à leur vitesse la plus rapide possible.

Un câble pour la vie: nous sommes tellement convaincus des performances durables du Powerline II que nous lui avons donné une durée de vie sans tracas.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l’image: Zach Epstein, .

.