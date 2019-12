Rechargez votre smartphone pendant des semaines avec cette énorme charge portable Anker, maintenant 100 $ de réduction – .

De minuscules petits chargeurs portables sont agréables à transporter avec vous au cas où votre smartphone manquerait de jus, mais l'un de ces minuscules modèles ne fera pas grand-chose pour vous si vous avez besoin d'une source d'alimentation pour plus que votre propre appareil. C'est pourquoi Anker a créé le générateur rechargeable portable Powerhouse 200, qui a suffisamment d'autonomie pour recharger votre smartphone pendant des semaines – littéralement! Il contient une énorme batterie de 57600 mAh dans un appareil étonnamment compact compte tenu de la taille de sa batterie, et il est parfait pour le camping, les urgences et bien plus encore. C'est normalement 300 $, mais aujourd'hui, vous pouvez en acheter un sur Amazon pour seulement 199,99 $!

Voici les puces de la page produit:

L'avantage Anker: rejoignez les 50 millions + alimentés par notre technologie de pointe.

Compatibilité universelle: pompez l'alimentation des appareils mobiles, des équipements d'urgence, des ordinateurs et des petits appareils.

Des heures de puissance: rechargez un MacBook Pro plus de 5 fois, un téléphone plus de 12 ou même utilisez de petits appareils comme des mini-réfrigérateurs pendant plus de 4 heures.

Rechargez à votre façon: rechargez la capacité de PowerHouse via un chargeur de voiture ou mural USB-C Power Delivery ou un adaptateur secteur. Compatible avec les chargeurs solaires de sortie 5-22V DC (non inclus).

Ce que vous obtenez: PowerHouse 200, adaptateur secteur, câble d'alimentation, guide de bienvenue, notre garantie sans souci de 18 mois et un service client amical.

Suivre @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.