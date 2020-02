Recherche d’image inversée pour détecter les contrefaçons

Grâce à Internet, obtenez un photo, dessin ou image C’est aussi simple que de prendre une capture d’écran ou de cliquer avec le bouton droit de la souris et de sélectionner Enregistrer sous. Ce n’est pas mauvais, car il existe des catalogues d’images libres de droits très utiles à utiliser sur votre site Web ou votre présentation. Mais, mal utilisés, ils peuvent sortir de son contexte ou être utilisé pour falsifier des informations ou pour créer profils sociaux inventés À des fins malhonnêtes.

Il existe d’innombrables situations dans lesquelles une image ou une photographie est attribuée à une situation actuelle et devenir viral. Mais à l’époque, quelqu’un découvre que cette image a été publiée il y a des années et correspond à un autre pays dans un contexte qui n’a rien à voir Avec l’actuel.

D’autre part, les images de profil sont utilisées pour créer de faux comptes à des fins diverses: falsifier le soutien ou le rejet de quelque chose ou quelqu’un sur les réseaux sociaux, augmenter le nombre de followers ou, pire, obtenir des informations personnelles grâce à l’ingénierie sociale.

Mais cela ne signifie pas que nous sommes impuissants. Pour commencer, un peu de bon sens et de prudence nous aideront à détecter ce type de contenu. De plus, nous avons des outils pour découvrir des imposteurs ou intoxicants informatifs.

Dans le cas des images et des photographies, nous avons depuis des années des moteurs de recherche d’images qui trouver une image à partir d’une autre image. En anglais, ils sont connus comme recherche d’image inversée, en espagnol recherche d’image inversée. Grâce à ces moteurs de recherche, vous trouverez origine d’une image ou sa paternité et ainsi rejeter divers faux et mensonges.

Nous avons déjà vu plusieurs de ces moteurs de recherche inversée. Les moteurs de recherche les plus populaires en ont, comme Google, Bing ou Yandex. Mais pour faciliter la recherche, quoi de mieux qu’un extension pour votre navigateur.

Recherche intégrée

Si vous souhaitez démasquer les contrefaçons et les photographies hors contexte directement depuis le navigateur, plusieurs extensions sont disponibles, à la fois pour Mozilla Firefox comme pour Google Chrome, qui vous aidera à effectuer la recherche en cliquant avec le bouton droit sur l’image.

L’un des plus longs est Options de recherche d’images, que même si dans le passé il avait une version pour Chrome et Firefox, à l’heure actuelle, il ne conserve que la version pour Firefox. Il se démarque car il vous permet de choisir entre plusieurs moteurs de recherche. Très complet.

Mais il y a plus. Outil de recherche d’images inversées pour Chrome utilisé pour rechercher des images dans Google, Yandex ou Bing dans le menu contextuel. Faites un clic droit sur l’image et le tour est joué.

Le moteur de recherche spécialisé Tinye Il a également ses propres extensions. L’extension officielle est disponible pour les deux Chrome comme pour Firefox et Opera.

