Réclamez jusqu’à 100 £ de cashback avec les offres Samsung Galaxy: téléphones, montres et tablettes bon marché

Ces offres Samsung Galaxy offrent des économies exceptionnelles sur les téléphones, tablettes, montres et écouteurs ce week-end, avec jusqu’à 100 £ de cashback à gagner. L’argent que vous recevrez en retour sur ces offres Samsung Galaxy en fait une excellente valeur, et le moins cher que nous avons trouvé les appareils sur le Web. De plus, si vous récupérez deux articles éligibles de cette vente, vous pouvez également recevoir un supplément de 25 £ en cashback.

Il existe une gamme d’offres de téléphones Samsung Galaxy en ce moment, l’économie la plus importante étant ce Galaxy Note10 avec un remboursement de 100 £, ce qui ramène le prix du combiné de 256 Go à 769 £ ce week-end. Vous trouverez également des options moins chères incluses dans les ventes, avec ce fantastique Samsung Galaxy A90 offrant des capacités 5G pour seulement 319 £ en ce moment grâce à 80 £ de cashback.

Si vous recherchez une offre de tablette Samsung Galaxy, vous trouverez de nombreuses offres de cashback sur la gamme Tab S. À partir de seulement 329 £, vous recevrez 50 £ en retour après avoir acheté votre nouvelle tablette Galaxy. Nous voyons les S4, S5e et S6 proposés avec de nombreuses spécifications parmi les dernières offres Samsung Galaxy.

Au-delà des écrans conventionnels, nous voyons également de fantastiques offres Samsung Galaxy sur une variété de trackers de fitness et de montres intelligentes. À savoir, vous pouvez acheter la Samsung Galaxy Watch Active pour seulement 169 £ grâce à une remise de 30 £, ou récupérer le prochain modèle pour 50 £ de réduction à 219 £.

Enfin, avec la sortie du Samsung Galaxy Buds Plus, il est juste que Samsung inclue ses anciens écouteurs dans ces offres Galaxy. Vous les trouverez disponibles pour 109 £ ce week-end grâce à 30 £ de cashback, mais vous pouvez également prendre des écouteurs supra-auriculaires AKG pour aussi peu que 99 £ si c’est plus votre style.

Pas au Royaume-Uni? Nous arrondirons les meilleurs prix de votre région pour chaque produit dans les dernières offres Samsung Galaxy au bas de chaque section.

Offres Samsung Galaxy: téléphones

Samsung Galaxy A90 5G | £ 399 319 £ (avec cashback) chez Samsung

Si vous cherchez à acheter un téléphone 5G pas cher ce week-end, vous trouverez 80 € de cashback disponible sur le Samsung Galaxy A90. Tant que votre région est couverte par un réseau 5G, vous pouvez bénéficier de vitesses de téléchargement et de téléchargement incroyables sur ce combiné de 128 Go.

Samsung Galaxy Note 10 Lite | £ 529 459 £ (avec cashback) chez Samsung

Vous recevrez une remise de 70 £ à l’achat de ce Samsung Galaxy Note 10 Lite, ce qui signifie que vous ne payez que 459 £ pour ce combiné de 128 Go. Vous pouvez vous procurer ce modèle en Aura noir ou Aura glow (argent pour vous et moi).

Samsung Galaxy S10 Lite | £ 579 499 £ (avec cashback) chez Samsung

Achetez avant le 31 mars et vous pouvez réclamer 80 € de remboursement sur ce Samsung Galaxy S10 Lite de 128 Go directement de Samsung. Cela ramène le prix à seulement 499 £ ce week-end, une excellente économie qui surpasse le moins cher que nous avons trouvé pour le combiné lui-même.

Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ / Note 10+ 5G | À partir de 769 £ (avec remboursement) chez Samsung

La gamme d’appareils Note 10 de Samsung, y compris les Note 10+ et Note 10+ 5G, est également incluse dans les dernières offres Samsung Galaxy. Vous pouvez économiser 100 £ sur ces modèles en réclamant votre cashback après l’achat.

Offres Samsung Galaxy: tablettes

50 £ de cashback sur les tablettes Galaxy Tab S | À partir de 329 £ chez Samsung

Vous trouverez 50 £ de cashback sur cette gamme de tablettes Samsung Galaxy S, avec le prix le moins cher après le retour de cash car ce modèle WiFi S5e est disponible pour seulement 329 £. Vous trouverez également un Samsung Galaxy Tab S4 de 64 Go pour 459 £, et le Samsung Galaxy Tab S6 de 128 Go disponible pour 569 £ après remboursement.





Offres Samsung Galaxy: Montres

Samsung Galaxy Watch Active | £ 199 169 £ (avec cashback) chez Samsung

L’ancienne Samsung Galaxy Watch Active est en baisse de 30 £ grâce à la dernière offre de cashback de Samsung. Bien que vous n’achetiez pas le dernier modèle, ce sera parfait pour quiconque après un tracker de fitness bon marché ce week-end.

Samsung Galaxy Watch Active 2 – 40 mm | £ 269 219 £ (avec remboursement) chez Samsung

Vous pouvez jouer avec les différents modèles et versions et toujours recevoir 50 € de cashback avec cette offre de montre Samsung Galaxy. La version la moins chère est cette montre Active 219 £ avec connectivité Bluetooth et une construction de 40 mm.

Montre Samsung Galaxy – 46 mm | £ 299 249 £ (avec remboursement) chez Samsung

Cette montre Samsung Galaxy de 46 mm ne coûte que 250 £ après le remboursement de Samsung en ce moment. C’est un accord de smartwatch fantastique avec toutes les notifications intelligentes et le suivi de la condition physique que vous pourriez demander.

Offres Samsung Galaxy: écouteurs

Samsung Galaxy Buds | £ 139 109 £ (après cashback) chez Samsung

Avec la sortie de leurs successeurs, ces Samsung Galaxy Buds sont disponibles pour seulement 109 £ ce week-end, après avoir réclamé votre cashback de 30 £. Vous constaterez que cette offre Samsung Galaxy Buds est disponible sur les modèles noir, jaune ou blanc.

30 £ de cashback disponibles sur les écouteurs AKG | À partir de 99 £ chez Samsung

En dehors de la gamme de produits Samsung Galaxy, vous trouverez ces écouteurs AKG également inclus dans les offres de cashback de Samsung. Les écouteurs AKG 7500 sont les moins chers à 99 £ cette semaine, mais vous trouverez également le modèle N700 disponible pour 179 £.

Vous en voulez plus? Vous trouverez ici toutes les meilleures offres de téléphones Samsung sur le Web, ou consultez les meilleures offres de téléphone globales que nous avons trouvées cette semaine.