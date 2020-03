reconnaissance faciale et quart de nuit

HomeKit est l’un des services les plus sous-estimés, à la fois par Apple et par Apple lui-même. En faveur de la garantie de la sécurité, les processus bureaucratiques font que l’arrivée des accessoires sur la plateforme Apple se fait par compte-gouttes, déclenchant également les prix des appareils compatibles et certificats.

Auqnue Apple a rejoint Amazon et Google pour créer une maison connectée standard, la vérité est que ces deux dernières sociétés ont un portefeuille d’appareils le plus nombreux, populaires et intercompatibles avec leurs systèmes domotiques respectifs (Assistant et Alexa) qui leur font gagner en popularité, tous liés à un Siri loin derrière leurs alternatives, font que de nombreux utilisateurs sont exigeant une plus grande ouverture de la maison Apple connectée.

Petites améliorations: reconnaissance faciale et Night Shift

Peut-être avec iOS 14, HomeKit d’un petit saut pour juger par les dernières rumeurs ce point de ., mais il semble qu’Apple veut aller lentement avec les possibilités de son service domotique intégré dans iOS. En ce sens, tout semble indiquer que iOS 14 inclura une option Night Shift dans HomeKit, qui adapterait automatiquement la couleur et l’intensité des ampoules compatibles avec Apple House pour aider à créer des environnements plus détendus dans les dernières heures de la journée.

Cela permettrait également aux caméras compatibles avec le service Apple reconnaître des visages, des personnes, des objets ou des animaux, avec une plus grande intelligence artificielle et des améliorations dans l’analyse de l’environnement, bien que la fonctionnalité exacte que ce système de reconnaissance permettrait ne soit pas très claire.

De plus, Apple améliorerait l’intégration des couples HomePods en tant que sorties audio pour la télévision. Et bien Vous pouvez actuellement utiliser ce paramètre, de nombreux utilisateurs signalent des déconnexions audio constantes entre les appareils, ce qui pourrait corriger iOS 14.

👇 Plus en hypertexte