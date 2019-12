Reconnaissance faciale raciste? Il y a plus d'échecs avec les Afro-Américains et les Asiatiques

Une étude a montré que les algorithmes échouent 10 à 100 fois plus lors de la reconnaissance des visages des Afro-Américains et des Asiatiques.

Une étude réalisée par le National Institute of Standards and Technology (NIDT) aux États-Unis a confirmé que la plupart des algorithmes de reconnaissance faciale montrent des biais raciaux, car ils ont des problèmes pour identifier les personnes non caucasiennes.

Les algorithmes ont identifié à tort 10 à 100 fois plus de visages des Afro-Américains et des Asiatiques que ceux des Caucasiens, selon le rapport.

De plus, l'étude a souligné que dans une base de données de photographies utilisées par les autorités américaines, les taux d'erreur les plus élevés se sont produits lors de l'identification des Amérindiens.

"Nous avons constaté que les faux positifs sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes et cela est cohérent dans tous les algorithmes et ensembles de données", ainsi que chez les personnes âgées et les enfants, détaille l'étude, soulignant que dans les images des fichiers "les faux positifs les plus élevés se trouvent chez les Amérindiens, avec des taux élevés dans la population afro-américaine et asiatique."

Le chercheur principal de l'étude, Patrick Grother, a souligné qu'un faux négatif peut être un gros inconvénient, car les utilisateurs, par exemple, ne pouvaient pas accéder à leur téléphone.

Selon l'étude, les femmes afro-américaines sont plus susceptibles que les autres groupes d'être mal identifiées dans une base de données avec des photographies de la police du FBI.

Les chercheurs affirment que les faux positifs sont très importants car "les conséquences pourraient inclure des arrestations et des accusations d'erreur".

