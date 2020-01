Red Dead Redemption 2 – Le contenu exclusif à PS4 arrive enfin sur Xbox One, PC et Stadia

Jusqu’à présent, Red Dead Redemption 2 avait un contenu qui n’était accessible que sur PlayStation 4. Pour les joueurs PC et Stadia, certains vêtements et emotes n’étaient pas disponibles dans Red Dead Online; pour les joueurs Xbox One, cela s’est étendu aux offres solo du jeu.

Si vous possédez Red Dead Redemption sur PC, Stadia ou Xbox One, Rockstar Games a annoncé de nouveaux vêtements et emotes qui sont maintenant disponibles dans Red Dead Online. Ils sont listés ci-dessous.

Vêtements

Salizzo Double BandolierRulfo BootsStarrett HatGordillo Half-Chaps

Emotes

Chapeau FlickHowlJovial LaughSubtle WaveYou vs Me

Les ajouts à Xbox One en particulier sont le vrai point fort, cependant. Les propriétaires du jeu sur la console de Microsoft peuvent désormais accéder au mode photo, qui n’était pas disponible auparavant, et aligner des photos astucieuses. Les photos peuvent être éditées et téléchargées sur le Rockstar Games Social Club.

Plus d’armes, de missions, de chevaux et de cachettes ont également été ajoutées à la version Xbox One – qui étaient déjà disponibles sur PS4, PC et Stadia. Voici la liste complète.

3 missions du chasseur de primes en mode histoire2 cachettes de gangs en mode histoire2 cartes au trésor du mode histoire «Jusqu’aux extrémités de la terre» mission du mode histoire4 armes ajoutées au mode histoire7 races de chevaux ajoutées au mode histoire5 babioles cachées ajoutées au mode histoire

Il y a également actuellement une réduction de 30% sur tous les barils d’armes, la portée, la vue et les mises à niveau de stock dans Red Dead Online, et les brochures de The Fence sont également réduites. Les nouveaux joueurs qui parviennent à atteindre le rang 10 d’ici le 27 janvier peuvent obtenir 30% de réduction sur n’importe quelle arme, et s’ils parviennent à atteindre le rang 20, ils bénéficieront du même rabais sur un cheval. Pendant ce temps, les missions Free Roam de Josiah Trelawny et Sean McGuire sont accompagnées d’un bonus de 50% d’XP.

Red Dead Online a récemment ajouté de nouveaux vêtements et un bonus de clair de lune, et Red Dead Redemption 2 a obtenu une quatrième place dans le jeu des utilisateurs Metacritic de la liste de la décennie.

