Red Magic 5G est officiel avec un affichage de 144 Hz et une triple caméra

Le nouveau Red Magic 5G il est officiel et fait partie de l’aile de jeu de la maison Nubia. De toute évidence, le nom met en évidence la présence d’un modem 5G intégré à l’intérieur du nouveau processeur Snapdragon, ce qui favorise l’expérience de jeu pour des performances vraiment exceptionnelles.

Il n’y a toujours pas de détails concernant la résolution de l’écran, il s’agit très probablement d’un Full HD +. Il n’y a aucun détail, même sur les caméras arrière et avant, mais l’appareil est connu pour implémenter un écran 144Hz. En un mot, c’est la même technologie que celle utilisée pour les moniteurs PC. Il y a aussi un ventilateur avec système de refroidissement liquide, ainsi que les boutons à l’arrière qu’ils offrent 300 Hz taux de rafraîchissement.

L’arrivée en Europe est prévue pour avril prochain alors qu’à Chine il est déjà disponible en trois couleurs différentes.

Gradient: 12 + 256 Go – environ 521 €

Rouge: 8 + 128 Go – environ 486 €

Noir: 8 + 128 Go – environ 486 €

Red Magic 5G: de nombreuses fonctionnalités de pointe et un ventilateur de refroidissement

Écran de 6,65 pouces AMOLED, 144 Hz

processeur: Qualcomm Snapdragon 865

RAM 8 Go et 12 Go LPDDR5

mémoire interne: 128 Go | 256 Go UFS 3.0

appareil photo arrière: Sony IMX686 64 mégapixels, 8 mégapixels ultra-large, 2 mégapixels bokeh

appareil photo avant: 12 mégapixels

batterie: 4500 mAh et charge rapide à 55 W

Fonctionnalités ajoutées: Refroidissement liquide actif avec Turbo Fan 3.0, bouton de déclenchement d’épaule, lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Ces fonctionnalités sont évidemment incomplètes, mais les prochains détails sortiront très probablement dans les prochaines heures. En outre, il y aura également d’autres informations sur les prix européens qui devraient être légèrement supérieures à celles présentées en Chine.