Reddit de retour après une panne majeure a supprimé l’application et le site Web [Updated]

Mise à jour: le correctif semble avoir réussi, le site et l’application fonctionnent à nouveau.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à Reddit, ce n’est pas seulement vous. La page d’état de la société reconnaît une panne majeure de Reddit…

L’entreprise a publié quatre mises à jour en succession rapide:

Enquête – Nous rencontrons un volume élevé d’erreurs lors de l’accès à reddit.com. Nous enquêtons actuellement.

Mise à jour – Nous continuons d’enquêter sur ce problème.

Identifié – Le problème a été identifié et un correctif est en cours d’implémentation.

Surveillance – Un correctif a été mis en œuvre et nous surveillons les résultats.

Le Down Detector a plus de 11 000 rapports au moment de la rédaction et montre que l’application et le site Web sont affectés.

TNW note que les utilisateurs d’Europe et de la côte est des États-Unis constituent la majorité des rapports.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: