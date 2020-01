Reddit is Fun maintenant appelé ‘rif is fun for reddit’ en raison de problèmes de licence

Reddit a progressivement intensifié l’application de sa marque au cours des dernières années, ce qui a amené les applications tierces à se renommer. Le dernier client Reddit à être affecté est le très apprécié Reddit Is Fun, qui a maintenant changé son nom en «rif is fun for reddit».

Le développeur a annoncé le changement de nom sur le sous-programme de l’application, expliquant qu’il était dû à des «changements de licence de marque». RIF était déjà utilisé comme abréviation pour l’application, ce qui rend le nouveau nom complet «reddit is fun is fun for reddit». Plus comme la répétition est amusante, ai-je raison? * bruits de cricket *

Il s’agit toujours de la même application Reddit propre, donc si vous voulez l’essayer, consultez les liens ci-dessous. Il existe également une version sans publicité pour 2,99 $ si vous souhaitez soutenir le développement.