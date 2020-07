Reddit promet de ne plus accéder aux presse-papiers des utilisateurs après avoir été exposé par iOS 14

iOS 14 est uniquement en version bêta pour les développeurs, mais il montre déjà à quelle fréquence certaines applications vérifient les presse-papiers des utilisateurs. La dernière application à examiner pour cette pratique est Reddit, mais la société indique qu’une prochaine mise à jour supprimera le code en question.

L’une des nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’iOS 14 est une alerte de bannière qui apparaît lorsqu’une application est collée depuis le presse-papiers et donc capable de lire le contenu d’un presse-papiers. Une vidéo partagée sur Twitter par Don Morton montre que l’application Reddit déclenche cette notification chaque fois que le clavier est enfoncé dans l’application.

Dans une déclaration à The Verge, un porte-parole de Reddit a expliqué que cela était dû à un chemin de code qui vérifie les URL, puis suggère un titre de publication. La société a fait part de son empathie que le contenu de la table de montage ne soit ni stocké ni envoyé ailleurs et qu’une mise à jour à venir le 14 juillet supprimera complètement le code:

« Nous avons retracé cela jusqu’à un chemin de code dans le compositeur de messages qui vérifie les URL dans le presse-papiers, puis suggère un titre de message basé sur le contenu textuel de l’URL », a écrit un porte-parole de Reddit dans un e-mail à The Verge. «Nous ne stockons ni n’envoyons le contenu du carton. Nous avons supprimé ce code et publions le correctif le 14 juillet. »

Comme nous l’avons expliqué précédemment, cependant, une nouvelle API est disponible pour les développeurs qui aidera à réduire le nombre d’affichages d’une notification de collage du presse-papiers. Cela signifie qu’une application pourrait vérifier pour vérifier dans le presse-papiers le texte qui ressemble à une URL.

Si une URL est trouvée, l’application peut copier le contenu et effectuer toute tâche nécessaire – comme générer un titre de publication comme dans Reddit. Cela déclencherait toujours la notification iOS 14, mais si le test était faux et que le presse-papiers ne contient pas d’URL, l’application ne pourrait rien faire et éviter de déclencher des notifications de presse-papiers sans fin.

Cette API aidera les développeurs à améliorer l’expérience de leur application tout en conservant les fonctionnalités et en protégeant la confidentialité. Il reste à voir quelles applications adopteront l’API par rapport à celles qui éviteront simplement d’accéder au presse-papiers. Vous pouvez en savoir plus dans le billet de blog complet de Don Morton ici.

