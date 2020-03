Redfin partage des conseils pour «Vendre des maisons dans un monde virtuel» pour répondre aux préoccupations immobilières de COVID-19 – .

Scott Nagel, à gauche, président des opérations immobilières de Redfin, et Anthony Kappus, avocat général de Redfin, lors d’un livestream sur YouTube. (Capture d’écran YouTube)

De plus en plus de gens se tournent vers des expériences virtuelles en matière d’achat et de vente de maisons pendant l’épidémie de coronavirus, et jeudi, la société immobilière Redfin basée à Seattle a organisé une présentation en direct pour partager des idées et des conseils pour se débrouiller pendant la crise.

«L’immobilier est stressant pour les clients et les clients, même sans le coronavirus», a déclaré Scott Nagel, président des opérations immobilières de Redfin, lors d’une conversation avec le conseil général Anthony Kappus sur YouTube intitulée «Vendre des maisons dans un monde virtuel».

La société espérait répondre à certaines des préoccupations supplémentaires que les agents et clients et d’autres membres de l’industrie immobilière éprouvent lorsqu’ils tentent de vendre des maisons ou de conclure des affaires pendant l’escalade de la crise aux États-Unis.

Redfin a déjà annulé des journées portes ouvertes et limité les visites à domicile aux acheteurs réels. Parmi les autres étapes et technologies que l’entreprise recommande de privilégier – pour «faire briller les annonces en ligne» -, citons:

Utilisez des scans 3D pour créer une expérience de portes ouvertes. Avec un plan d’étage complet, les utilisations peuvent traverser une maison et avoir une bonne idée de la disposition.

Organisez une journée portes ouvertes d’un courtier virtuel avec une visite vidéo autoportrait. Utilisez une plateforme de chat telle que Facetime avec l’agent vendeur et l’agent acheteur faisant une promenade virtuelle à travers une maison.

Utilisez une mise en scène virtuelle pour remplir une maison vide afin que vous n’ayez pas à vous fier à un véritable mise en scène pour mettre ou sortir de vrais meubles.

Enregistrez et examinez les offres virtuellement dans Zoom ou Google Hangouts, où les documents peuvent être partagés et passés ensemble en temps réel.

Utilisez les services de signature électronique, de fermeture électronique et de notaire mobile.

À une époque de distanciation sociale et d’incertitude à peu près tout, il est possible de rester proche des clients, a déclaré Nagel, en restant en contact avec eux et en leur faisant savoir où en est le processus.

Nagel et Kappus ont également discuté de l’utilisation des additifs COVID-19, tels que ceux qui permettraient de suspendre un accord. Le monde change rapidement et les gens peuvent avoir besoin de flexibilité.

“Ajoutez-les lorsque vous ne pensez pas en avoir besoin, car il est beaucoup plus facile de les mettre en place maintenant”, a déclaré Nagel. «J’inclurais cela à peu près partout dans chaque contrat.»

Les agents devraient également suivre les fermetures de palais de justice du comté pour anticiper les perturbations ou les ordonnances d’abris sur place qui entraveraient la capacité de déposer des documents.

