Redfin vend 110 millions de dollars d’actions à Durable Capital Partners dans le contexte de la crise du COVID-19 – .

Redfin obtient un soutien financier alors que la société immobilière de Seattle traverse la crise du COVID-19.

La société a vendu 110 millions de dollars d’actions à Durable Capital Partners, une société d’investissement vieille d’un an dirigée par Henry Ellenbogen, un bailleur de fonds de longue date de Redfin.

“Henry Ellenbogen de Durable dirige des investissements dans Redfin depuis 2013, lorsque nous étions une entreprise privée et que le marché se remettait de la grande crise financière”, a déclaré le PDG de Redfin, Glenn Kelman, dans un communiqué. «Dans une période chaotique, il comprend nos engagements à long terme envers notre culture et notre technologie, et pourquoi ces engagements nous positionnent pour prendre part dans un marché du logement qui est transformé par cette pandémie pour être plus virtuel, pratique et efficace. Nous sommes fiers d’être son partenaire. ”

Redfin a écrit une lettre aux actionnaires la semaine dernière décrivant les mesures de réduction des coûts prises dans un climat d’incertitude avec le marché immobilier. Kelman renoncera à son salaire pour 2020 et Redfin augmentera la partie fixe de la rémunération des agents, entre autres ajustements.