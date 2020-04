RedMagic 5G est le téléphone de jeu parfait, puissant et à prix compétitif

On entend de plus en plus souvent parler deJeux mobiles“, Ou des jeux qui s’exécutent depuis le smartphone, depuis le mobile, en fait. Après tout, c’est un marché en croissance rapide et que, si d’une part il a besoin de technologies puissantes et adéquates pour garantir une expérience de jeu fluide et immersive, d’autre part il profite de ces nouvelles technologies (plus grande capacité de traitement et de gestion RAM, meilleure résolution graphique, réseaux plus rapides , caractéristiques spéciales du système d’exploitation, etc.) pour introduire jeux de plus en plus sophistiqués.

En bref, le smartphone s’est transformé en une véritable console de jeu portable et l’industrie du jeu vidéo semble exploiter cette tendance en introduisant sur le marché des titres de plus en plus élaborés, complexes et compétitifs. En effet, ces dernières années, nous avons assisté au boom Mobile eSport, avec des tournois nationaux et internationaux auxquels participent des millions de joueurs du monde entier. Un exemple? Arène de la vaillance, probablement le MOBA le plus populaire pour les appareils mobiles, a atteint plus de sept cent cinquante mille spectateurs lors de la Coupe du monde Arena of Valor de l’année dernière, avec cinq cent mille dollars à gagner pour l’équipe gagnante. PUGB Mobile Club Open, le tournoi dédié à Battle Royale, a atteint plus de cinq cent mille spectateurs, et pour cette année le prize pool sera de cinq millions de dollars. Des chiffres vertigineux, et il y aurait de nombreux autres exemples à faire, mais juste assez pour comprendre à quel point le marché du «Mobile Gaming» se propage progressivement et à quel point ce phénomène devient populaire.

Avec la propagation de ce phénomène, marché des smartphones de jeu s’est enrichie de nouveaux appareils qui, grâce à une série de fonctionnalités exclusives, proposer aux utilisateurs une expérience de jeu sans précédent, à des performances optimales. Les téléphones de jeu, en effet, sont des smartphones très puissants, dont les technologies ont été mises en œuvre pour mieux accompagner l’utilisateur lors des sessions de jeu, pour une expérience sans “lag” ni ralentissement d’aucune sorte, fluide, dynamique et personnalisé, car ces appareils intègrent souvent et volontiers des technologies et fonctionnalités programmables, afin que l’utilisateur puisse paramétrer sa propre expérience.

Le dernier ajout au marché des smartphones de jeu, et actuellement le téléphone de jeu le plus puissant (et en général, l’un des smartphones qui offre les plus hautes performances) est le Nubia RedMagic 5G. Un appareil qui met en œuvre les dernières technologies, avec Connectivité 5G et affichage avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Nubia RedMagic 5G est le smartphone de vos rêves, et je vais vous expliquer pourquoi

Nubia RedMagic 5G est le premier smartphone être équipé d’un écran eSports AMOLED de 6,65 pouces avec Taux de rafraîchissement de 144 Hz, capable de rendre toute animation plus “fluide” et limpide, et garantissant une expérience de jeu extrêmement fluide, grâce également à la collaboration avec Visionox et aux compétences des GPU Adreno 650. Le smartphone est alimenté par le puissant SoC Qualcomm Snapdragon 865, grâce auquel vous pouvez exécuter rapidement même les applications et les jeux les plus lourds.

Aussi, RedMagic 5G est compatible avec les réseaux de cinquième génération et prend en charge SA + NSA bimode, pour une connexion plus rapide et plus stable. Et les joueurs savent à quel point il est important de profiter d’une faible latence et d’une connectivité stable pendant les sessions de jeu, en particulier en ligne et plus compétitives, où un retard d’une demi-seconde peut compromettre le résultat du jeu.

Le tout est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go d’espace de stockage interne UFS 3.0, pour stocker et transférer des fichiers et des données ultra-rapidement. Cette configuration fait RedMagic 5G un smartphone parfait également pour une utilisation quotidienne, offrant des animations rapides, des parchemins fluides et un système qui réagit immédiatement à nos commandes, sans jamais montrer d’incertitudes.

Nous avons dit que les téléphones de jeu implémentent certaines technologies et fonctionnalités conçues pour soutenir le joueur et augmenter son expérience de jeu. Eh bien, RedMagic 5G a des boutons de déclenchement personnalisables et technologie Refroidissement liquide actif avec Turbo Fan 3.0, un système qui empêche l’appareil d’atteindre des températures trop élevées pendant les sessions de jeu, garantissant toujours performance maximale jamais. Dans le même temps, ce système empêche le smartphone de surchauffer pendant la charge, avec des temps de charge plus courts et moins de dissipation thermique pendant le cycle de charge.

Même le secteur photographique est très satisfaisant. Le dispositif, en fait, met en œuvre un triple caméra externe avec Sony IMX686 64MP capteur principal, accompagné d’un objectif grand angle 8 MP et d’un capteur 2 MP pour les effets Bokeh. De cette façon, il sera possible prendre de belles photos de portraits avec des effets de flou d’arrière-plan particuliers, tout en se concentrant sur le sujet cadré.

Le Mode Supernight, ce qui garantit de fabuleux clichés de nuit, avec peu de bruit et beaucoup de détails. Sur le devant du smartphone, cependant, on en trouve un Caméra selfie 8 MP.

Quant à la batterie, RedMagic 5G est équipé d’une super batterie de 4500 mAh avec un support de charge rapide de 55 W (le chargeur de charge rapide, pour ceux qui sont intéressés, doit être acheté séparément, car le forfait ne l’inclut pas). Le smartphone assure une longue autonomie, malgré les heures de jeu et d’utilisation du stress. Les fonctionnalités dont nous avons parlé jusqu’à présent ne font pas que cela se produise appareil parfait pour ceux qui recherchent un smartphone «gaming» et veut être compétitif dans le monde du Mobile eSports, mais aussi pour ceux qui en recherchent un smartphone qui offre des performances très élevées et durables, à un prix beaucoup plus abordable d’autres smartphones qui offrent les mêmes technologies, mais à un prix beaucoup plus élevé.

Ce bijou, en effet, est disponible en coloriage Eclipse Black un prix de 579 euros dans la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage; et al prix de 649 euros dans la variante Pulse avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne. Vous pouvez acheter le vôtre Nubia RedMagic 5G en quelques clics, directement depuis la boutique en ligne de l’entreprise. Vous recevrez votre smartphone chez vous dans quelques jours, et vous pourrez enfin profiter de toute sa puissance.