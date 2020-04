RedMagic 5G, le premier smartphone avec écran 144Hz sortira bientôt

RedMagic n’est peut-être pas une marque populaire, mais sa marque principale ZTE est bien connue pour ses produits technologiques bon marché. Son dernier appareil, le RedMagic 5G, est désormais disponible en précommande au prix d’environ 579 $ et propose le premier écran 144Hz au monde sur smartphone.

L’appareil arrivera sur le marché accompagné d’une puissante puce Snapdragon 865 et d’un écran OLED de 6,65 pouces avec une résolution de 1080p. Il comprendra 256 Go d’espace de stockage et 12 Go de RAM.

RedMagic 5G, l’appareil arrivera sur le marché la semaine prochaine

Quant à l’appareil photo, on retrouve au dos une configuration à triple objectif, avec un capteur Sony 64 mégapixels. Le smartphone comprendra également une prise casque et des haut-parleurs stéréo. La conception comporte des logos LED RedMagic lumineux et est légèrement plus épaisse et plus lourde que les autres appareils.

Bien sûr, comme le suggèrent ses spécifications et sa conception, il s’agit principalement d’un appareil de jeu avec Android 10. En plus d’être refroidi par liquide, il y a à l’intérieur un véritable ventilateur turbo, avec des bords ventilés sur les côtés du téléphone pour laisser passer l’air chaud. Ce sera probablement l’un des smartphones Snapdragon 865 les moins chers du marché.

Le RedMagic 5G est désormais disponible en précommande en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie, dans certaines parties de l’Europe et dans d’autres régions et sortira le 21 avril. Il est également possible d’acheter un “blueprint” d’une valeur de 50 € qui sera considéré comme une pré-commande lors de l’achat de l’appareil. Ce bon peut être acheté sur le site Web RedMagic et est limité à 100 unités par jour.