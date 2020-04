RedMagic 5G, les performances sont intimidantes et les prix sont intéressants

Après l’avoir annoncé il y a quelques semaines, la Nubie a finalement décidé de fournir plus de détails pour l’achat du très attendu RedMagic 5G. La pré-commande mondiale commencera le 14 avril comme les ventes commenceront officiellement le 21 avril.

La société a également confirmé les prix de toutes les versions disponibles au lancement. la la variante équipée de 8/128 Go sera disponible au prix de 579 euros. Les utilisateurs intéressants pourront acheter immédiatement un RedMagic 5G en coloriage Eclipse Black et plus tard dans la coloration Hot Rod Red. Pour emporter votre smartphone à la maison avec 12 / 256GB à la place, il faudra 649 euros et sera disponible uniquement en coloriage pouls.

Ce sera possible effectuer l’achat sur le site officiel de RedMagic accessible à cette adresse. Les utilisateurs intéressants peuvent également participer à l’événement dédié appelé “Plan REDMAGIC 5G». Du 14 au 21 avril, en effet, il sera possible d’acheter un bon d’une valeur de 50 € au prix spécial de 5,79 €. la la fréquentation est limitée à 100 utilisateurs par jour et le bon peut être utilisé pour acheter le smartphone.

RedMagic 5G est un haut de gamme vendu à prix humain

Rappelons que RedMagic 5G sera à la pointe de tous les points de vue. L’appareil comportera un Écran AMOLED de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce choix sert à souligner la clarté et la fluidité de l’écran lors des phases de jeu les plus mouvementées.

Le SoC choisi est le plus puissant Qualcomm Snapdragon 865 qui a réalisé des performances incroyables dans les benchmarks. Le processeur est également équipé d’un modem 5G capable de fonctionner sur toutes les fréquences et donc compatible dans toutes les régions du monde.

Pour prendre en charge les sessions de jeu les plus difficiles en douceur, le RedMagic 5G héberge un système de refroidissement liquide avec ventilateur intégré. Cette solution vous permet d’abaisser la température des composants et de pousser les performances à un niveau supérieur. la les joueurs apprécieront également les déclencheurs insérés directement dans le corps. La triple caméra avec capteur Sony IMX686 64MP, objectif grand angle 8MP et objectif de support 2MP complète le matériel.